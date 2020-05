Ιστορική στιγμή: Οι αστροναύτες της NASA έφτασαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

A SpaceX Falcon 9 rocket and Crew Dragon spacecraft carrying NASA astronauts Douglas Hurley and Robert Behnken lifts off during NASA's SpaceX Demo-2 mission to the International Space Station from NASA's Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S., May 30, 2020. REUTERS/Steve Nesius

H δεύτερη φάση της ιστορικής επανδρωμένης αποστολής της NASA και της SpaceX στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) βρίσκεται σε εξέλιξη. Η κάψουλα Crew Dragon, στην οποία βρίσκονται οι αστροναύτες Μπομπ Μπένκερ και Νταγκ Χάρλι, προσέγγισε και προσδέθηκε λίγο πριν από τις 17:30 το απόγευμα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Οι αστροναύτες που έγραψαν ιστορία

Οι δύο αστροναύτες της NASA, Ρόμπερτ Μπένκεν και Ντάγκλας Χάρλεϊ, που συμμετέχουν στην αποστολή έγραψαν ιστορία ως οι πρώτοι που εκτοξεύονται στο διάστημα επιβαίνοντες σε όχημα κατασκευασμένο από ιδιωτική εταιρεία, την SpaceΧ του Ελον Μασκ. Λίγα λεπτά αργότερα η SpaceX ανακοίνωσε ότι το Dragon βρίσκεται στην σωστή τροχιά για να φθάσει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο πρώτος όροφος του πυραύλου αποκολλήθηκε όπως ήταν προγραμματισμένο έπειτα από πτήση δύο λεπτών, καθώς ο πύραυλος πετούσε με ταχύτητα 4000χλμ/ώρα, ενώ ο δεύτερος όροφος εξακολουθούσε να προωθεί την κάψουλα Crew Dragon προς τον προορισμό της.