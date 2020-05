Αισιόδοξα νέα: Γιατροί ίσως καταφέρουν να αντιμετωπίσουν το σύνδρομο που πλήττει παιδιά με κορωνοϊό

An undated scanning electron microscope image shows SARS-CoV-2 (round gold objects), also known as novel coronavirus, the virus that causes COVID-19, emerging from the surface of cells cultured in the lab and isolated from a patient in the U.S. NIAID-RML/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT

Αισιόδοξα είναι τα νέα σχετικά με την μυστήρια νόσο που χτυπά παιδιά, σχετίζεται με το κοροναϊό και έχει παρόμοια συμπτώματα με την νόσο Kawasaki. Τα αισιόδοξα στοιχεία Σύμφωνα με την Guardian γιατροί στο Λονδίνο έχουν εντοπίσει μια ομάδα ενώσεων αίματος που ίσως βοηθήσει στο να αποκαλύψουν ποια παιδιά κινδυνεύουν περισσότερο να παρουσιάσουν τη σπάνια αλλά απειλητική για τη ζωή, ανοσολογική αντίδραση στον κοροναϊo. H βουτιά της λίρας, θηλιά για τον Ερντογάν Η μυστηριώδης νόσο έγινε γνωστή τον περασμένο μήνα αφού τα νοσοκομεία στο Λονδίνο παραδέχτηκαν πως ορισμένα παιδιά σε μονάδες εντατικής θεραπείας εισήχθησαν με συμπτώματα που μοιάζουν με τοξικό σοκ και με τη φλεγμονώδη διαταραχή γνωστή ως νόσος Kawasaki. Έκτοτε έχουν αναφέρει από τότε εκατοντάδες παρόμοιες περιπτώσεις ενώ δεν είναι λίγοι οι ειδικοί που θεωρούν πως αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται από την υπερβολική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος στον ιό, μερικές φορές εβδομάδες μετά τη μόλυνση. Περίπου 100 παιδιά στη Βρετανία έχουν υποβληθεί σε θεραπεία για την ασθένεια ενώ είχαν εισαχθεί με υψηλό πυρετό, δερματικά εξανθήματα και κοιλιακό άλγος. Τουλάχιστον δύο παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο πέθαναν από τη διαταραχή, ένα εκ των οποίων ήταν ένα μωρό οκτώ μηνών. Οι ερευνητές στο Imperial College London ανέλυσαν αίμα που έλαβαν από τα πιο άρρωστα παιδιά και διαπίστωσαν ότι είχαν υψηλά επίπεδα πέντε ενώσεων που μπορούν να μετρηθούν σε τεστ ρουτίνας. Δύο από τις ενώσεις, η φερριτίνη και η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη ή CRP, είναι συνηθισμένοι δείκτες αίματος για φλεγμονή. Οι άλλες συνδέονται με καρδιακή βλάβη και πήξη του αίματος, συγκεκριμένα η τροπονίνη, το BNP και τα λεγόμενα «D-dimers». «Γνωρίζουμε ότι αυτοί οι δείκτες υπάρχουν στους πολύ άρρωστους ασθενείς και σε χαμηλότερα επίπεδα σε ορισμένους ασθενείς με νόσο Kawasaki», δήλωσε ο Michael Levin, καθηγητής παιδιατρικής και διεθνούς παιδικής υγείας στο Imperial. «Πιστεύουμε ότι μπορούν να μας βοηθήσουν να αποφασίσουμε ποια παιδιά κινδυνεύουν να προχωρήσουν σε καρδιακή ανεπάρκεια. Ουσιαστικά, αυτό που κάνουμε είναι να χρησιμοποιούμε τους δείκτες αίματος για να προσπαθήσουμε να διαλέξουμε τα παιδιά που πρέπει να μετακινηθούμε από τα περιφερειακά νοσοκομεία σε εξειδικευμένα κέντρα και στη συνέχεια, σε μονάδες εντατικής θεραπείας, εάν χρειαστεί» Πώς θα εντοπιστούν τα παιδιά που κινδυνεύουν Σύμφωνα με το δημοσίευμα τα πρώτα στοιχεία είναι αισιόδοξα, αλλά θα χρειαστεί περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθεί εάν οι δείκτες είναι αξιόπιστοι. Μάλιστα σε περίπτωση που είναι, οι γιατροί θα μπορούσαν ενδεχομένως να εντοπίσουν τα παιδιά που κινδυνεύουν περισσότερο από την πάθηση με μια απλή εξέταση αίματος. Προκειμένου να διερευνήσουν περαιτέρω, οι ερευνητές έχουν λάβει άδεια για να ερευνήσουν περισσότερο κρούσματα σε παιδιά, μέσω μιας ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που ονομάζεται Diamonds, η οποία ήταν ήδη σε εξέλιξη για τη μελέτη φλεγμονωδών διαταραχών.

«Αυτή είναι μια ταχέως μεταβαλλόμενη κατάσταση και πρέπει απεγνωσμένα να μάθουμε πώς να τη διαχειριστούμε, διότι βλέπουμε τώρα αρκετά σημαντικό αριθμό παιδιών να εισάγονται σε περιφερειακά νοσοκομεία παντού», δήλωσε ο Levin. «Αυτό που δεν ξέρουμε όταν βλέπουμε ένα παιδί για πρώτη φορά, ή όταν ακούμε για αυτά σε άλλο νοσοκομείο, είναι ποια παιδιά θα βελτιωθούν μόνα τους και ποια θα εμφανίσουν τη νόσο του Kawasaki και συνεπώς κινδυνεύουν περισσότερο». Όσα γνωρίζουμε για το παιδιατρικό φλεγμονώδες σύνδρομο Η πάθηση, που ονομάζεται παιδιατρικό φλεγμονώδες σύνδρομο πολλαπλών συστημάτων, μοιάζει να είναι ένα μείγμα τοξικού σοκ και νόσου Kawasaki, που επηρεάζει συντριπτικά τα παιδιά. Η ασθένεια προκαλεί φλεγμονή των αιμοφόρων αγγείων και σε ορισμένες περιπτώσεις προσβάλλει την καρδιά. Οι πιο σοβαρές επιπλοκές είναι τα στεφανιαία ανευρύσματα που μπορεί να είναι θανατηφόρα. Οι γιατροί συνήθως παρεμβαίνουν γρήγορα με αντιφλεγμονώδη φάρμακα ή φάρμακα που καταστέλλουν το ανοσοποιητικό. Οι γιατροί δεν έχουν χρόνο να πραγματοποιήσουν μια επίσημη δοκιμή για να μάθουν ποιες θεραπείες λειτουργούν καλύτερα. Αντ’ αυτού, έχουν καταρτιστεί σχέδια για μια διεθνή βάση δεδομένων που θα χρησιμοποιήσουν για την εισαγωγή ανώνυμων πληροφοριών για τα παιδιά που βρίσκονται στη φροντίδα τους, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των εξετάσεων αίματος και των θεραπειών που δίνονται. «Δεν είναι τόσο καλό όσο μια τυχαιοποιημένη δοκιμή, αλλά είναι το καλύτερο που μπορεί να γίνει σε μια πανδημία. Επειδή οι αριθμοί θα είναι τόσο μεγάλοι, μπορεί να μας δώσει ένα μήνυμα για το ποιες θεραπείες είναι καλύτερες», είπε ο Levin. Ο καθηγητής Russell Viner, πρόεδρος του Βασιλικού Κολεγίου Παιδιατρικής και Παιδικής Υγείας, δήλωσε ότι ήταν πολύ νωρίς για να μάθουμε πόσο ευεργετικοί είναι οι βιοδείκτες του αίματος για τη διαστρωμάτωση των παιδιών με τη νέα φλεγμονώδη νόσο. «Χρειαζόμαστε τρόπους αναγνώρισης από νωρίς και μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμοι μακροπρόθεσμα», καταλήγει. Ο Χαρδαλιάς και οι κανονισμοί στις παραλίες Share