Ιούνιο και Οκτώβριο το φετινό InvestGR Forum 2020

Το τρίτο στη σειρά InvestGR Forum 2020: Greece in the Pole Position θα πραγματοποιηθεί φέτος online, στις 15 – 16/07 και στις 08 – 09/10/20 για να ανοίξει τον διάλογο σχετικά με την προσέγγιση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, ενώ όπως κάθε χρονιά θα ανακοινωθούν τα ευρήματα έρευνας της ΕΥ για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χώρας μας ως επενδυτικός προορισμός.

Το τρίτο InvestGR Forum 2020 θα έχει νέο τίτλο και καινούρια πάνελ συζήτησης και θα διεξαχθεί σε δύο διαφορετικές περιόδους, τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να προσεγγίσουν το θέμα των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, τόσο την αμέσως επόμενη ημέρα μετά την υγειονομική κρίση όσο και όταν θα έχουν αρχίσει να διαφαίνονται ευκρινέστερα οι οικονομικές προοπτικές των επόμενων μηνών.

Ο κ. Ανδρέας Γιαννόπουλος, ιδρυτής του InvestGR Forum, ανέφερε: «Το InvestGR Forum δηλώνει δυναμικό «παρών» στον δημόσιο διάλογο πάνω στο ακόμη πιο επίκαιρο και κρίσιμο, στη μετά – COVID-19 εποχή, θέμα των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Με τον νέο τίτλο «Greece in the Pole Position», θέλουμε να αναδείξουμε τη θετική εικόνα της Ελλάδας, μετά την επιτυχή διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, και τις δυνατότητες επανεκκίνησης της οικονομίας και της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων επί τη βάσει μιας νέας, προνομιακής αφετηρίας. Μας συναρπάζει δε πολύ η ιδέα της online διεξαγωγής του, χάρη στις νέες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία για τους συμμετέχοντες και τους χορηγούς».

Επίσης, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Συνεργασίας της ΕΥ Ελλάδος και του InvestGR Forum, θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα πρώτα ευρήματα της έρευνας της ΕΥ, «Attractiveness Survey: Ελλάδα 2020», με θέμα την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού. Στην έρευνα, αναμένεται να αποτυπωθούν, για πρώτη φορά μετά την έναρξη της υγειονομικής κρίσης, οι απόψεις της επενδυτικής κοινότητας για τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της χώρας ως επενδυτικού προορισμού.

Το 3rd InvestGR Forum 2020: Greece in the Pole Position οργανώνεται από την PUBLIC AFFAIRS AND NETWORKS για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη και την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Εξωτερικών και του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων βιομηχανιών, ενώ σημαντικά ΜΜΕ θα είναι Χορηγοί Επικοινωνίας.