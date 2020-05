Εφιαλτικό σενάριο ΠΟΥ: Ο έλεγχος της πανδημίας ίσως χρειαστεί 5 χρόνια

A traveler walks at Roma Termini railway station, after the Italian government imposed a virtual lockdown on the north of the country, in Rome, Italy, March 8, 2020. REUTERS/Yara Nardi

Η πανδημία του κοροναϊού ενδέχεται να συνεχιστεί για ολόκληρο το πρώτο μισό της δεκαετίας, προειδοποιεί κορυφαίο στέλεχος του ΠΟΥ, τη στιγμή που ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων του ιού προσεγγίζει τις 300.000. Η Δρ. Soumya Swaminathan, εξέχουσα επιστήμονας του ΠΟΥ, ανέφερε στο διαδικτυακό σεμινάριο των Financial Times την Τετάρτη: «Θα έλεγα ότι ο έλεγχος της πανδημίας θα συμβεί σε ένα βάθος τεσσάρων με πέντε ετών». Η κρίση του «ευρωπαϊκού ονείρου» εν μέσω πανδημίας και ύφεσης Η Swaminathan τόνισε ότι ένα εμβόλιο φαίνεται να είναι η «καλύτερη διέξοδος» αυτή τη στιγμή, όμως προειδοποίησε ότι υπάρχουν πολλά «αν και αλλά» σε σχέση με την ασφάλειά του, την παραγωγή του αλλά και την ισότιμη διανομή του. Η ανάπτυξη αποτελεσματικού εμβολίου και τα επιτυχή μέτρα περιορισμού είναι τα εργαλεία που εντέλει θα κρίνουν την διάρκεια της πανδημίας, πρόσθεσε. Ενδέχεται να μην εξαλειφθεί ποτέ Η παγκόσμια υγειονομική κρίση ανάγκασε πολλά κράτη ουσιαστικά να κλείσουν» με πολλούς παγκόσμιους ηγέτες να επιβάλλουν αυστηρούς περιορισμούς στην καθημερινή ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Τα μέτρα του lockdown, τα οποία διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αλλά συνήθως συμπεριλαμβάνουν το κλείσιμο των σχολείων, την απαγόρευση δημόσιων συναθροίσεων και την κοινωνική αποστασιοποίηση, αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση από τη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930. Τις τελευταίες εβδομάδες, ορισμένα κράτη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, έχουν αρχίσει να χαλαρώνουν σταδιακά τα μέτρα, επιτρέποντας σε ορισμένα καταστήματα και εργοστάσια να επαναλειτουργήσουν. Ωστόσο, η εμφάνιση νέων κρουσμάτων κοροναϊού στη Νότια Κορέα και την Κίνα έχει εντείνει τις ανησυχίες για την πιθανότητα δεύτερου κύματος λοιμώξεων. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εκτίμησε την Πέμπτη ότι ο αριθμός των ανθρώπων που ζει υπό κάποιου είδους καθεστώς περιοριστικών μέτρων θα μειωθεί στα 2,8 δισεκατομμύρια στα τέλη Μαΐου, μετά από την πρόσφατη κορύφωση των 4 δισεκατομμυρίων. Σε ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο Δρ. Μάικ Ράιαν, γενικός διευθυντής του προγράμματος έκτακτων αναγκών του ΠΟΥ ανέφερε ότι ο κοροναϊός ενδέχεται να μην εξαλειφθεί ποτέ. Όταν ερωτήθηκε σχετικά με τις εκτιμήσεις της Swaminathan, σημείωσε ότι κανείς δεν είναι σε θέση να προβλέψει πότε ακριβώς θα μπορούσε να εξαφανιστεί η ασθένεια. Πρόσθεσε ότι η προσπάθεια ελέγχου του ιού θα είναι τεράστιο εγχείρημα, ακόμη και αν βρεθεί εμβόλιο.