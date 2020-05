Ιταλία : Το πράσινο φως για την επανέναρξη των προπονήσεων έδωσε η κυβέρνηση

Επιστροφή στις προπονήσεις και με την έγκριση της ιταλικής κυβέρνησης για τις ομάδες της Serie A από αύριο, Δευτέρα 4 Μαΐου.

Αυτό είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς σκόπευαν να κάνουν αρκετές από τις ομάδες της μεγάλης κατηγορίας στην Ιταλία.

Φυσικά, οι προπονήσεις θα γίνονται σε γκρουπ και με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που υπαγορεύει το σχετικό πρωτόκολλο.

Όλα αυτά μέχρι τις 17 Μαΐου σε πρώτη φάση, καθώς τότε αναμένεται να εκτιμηθεί εκ νέου η κατάσταση και ενδεχομένως να οριστεί και η ημερομηνία επανέναρξης της Serie A.

🚨 The Italian government has given the go. From tomorrow, Serie A clubs can do optional individual trainings in their training centers until May 17th.

— Francesco Porzio (@fraporzio95) May 3, 2020