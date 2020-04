Lady Gaga: Γεννημένη για να τολμά

Μπορεί η πανδημία να ταλαιπώρησε αρχικά τη Lady Gaga αναγκάζοντάς την να δώσει επ αόριστον αναβολή στην κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου άλμπουμ της με τίτλο «Chromatica», όμως παράλληλα παρείχε στη διάσημη σταρ της ποπ την ευκαιρία να επιδείξει τις άλλες ικανότητές της. Λαμβάνοντας (σε συνεργασία με τον οργανισμό Global Citizen) την πρωτοβουλία να διοργανώσει (και να επιμεληθεί) τη μεγαλειώδη φιλανθρωπική διαδικτυακή συναυλία «One World: Together At Home» συγκέντρωσε σχεδόν 128 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές για την καταπολέμηση του κορωνοιού.

Τα περισσότερα από τα χρήματα θα δοθούν στο Ειδικό Ταμείο Αλλελεγγύης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη στήριξη των εργαζομένων υγείας που δίνουν μάχη ενάντια στον COVID-19, όμως μέρος τους θα ενισχύσει το έργο της UNICEF και θα χρηματοδοτήσει την έρευνα για την εύρεση εμβολίου.

Η Lady Gaga είχε και πριν το παγκόσμιο αυτό event συνεργαστεί με διάφορους επιχειρηματίες συγκεντρώνοντας 34 εκατομμύρια δολάρια που διατέθηκαν για την προμήθεια και διανομή προστατευτικού ιατρικού εξοπλισμού. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου και μεταδόθηκε μέσω online streaming σε πολλές πλατφόρμες, μεταξύ των οποίων το Facebook, το Instagram, το Twitter και το YouTube. Συμμετείχαν (κατά μόνας φυσικά) διάσημοι καλλιτέχνες όπως η Μπίλι Αιλις, ο Κρις Μάρτιν, ο Ελτον Τζον, ο Maluma, ο Πολ Μακ Κάρτνει, η Ανι Λένοξ, η Τζένιφερ Λόπεζ, η Μπιγιονσέ και ο Στίβι Γουόντερ. Ξεχωριστή ήταν η στιγμή που οι Rolling Stones ερμήνευσαν (ο καθένας από το σπίτι του) το «You Can’t Always Get What You Want»

H Lady Gaga (κατά κόσμον Στέφανι Τζερμανότα) έγινε αρχικά γνωστή, στα τέλη των 00s, για τα εθιστικά ποπ τραγούδια της και για τις εκκεντρικές αμφιέσεις και δημόσιες εμφανίσεις της.

Σύντομα έγινε ευρέως αντιληπτό ότι επρόκειτο για μια πολυσχιδή καλλιτεχνική προσωπικότητα με ταλέντο στη μουσική σύνθεση, στην ερμηνεία, σε κάθε τύπου performing. Η εμπορική δύναμη της είναι αδιαμφισβήτη, τη μαρτυρούν οι εκατοντάδες εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ και σινγκλ της.

Τα πολλά βραβεία με τα οποία έχει τιμηθεί – είναι η μοναδική καλλιτέχνιδα που έχει κερδίσει (για το υπέροχο «Shallow» από την ταινία «Ενα αστέρι γεννιέται») Όσκαρ, Γκράμι, Χρυσή Σφαίρα και BAFTA την ίδια χρονιά – επιβεβαιώνουν τα χαρίσματά της.

Υπάρχει ωστόσο και μια άλλη εξίσου ενδιαφέρουσα πτυχή της, αυτή της νεαρής, ανήσυχης κοινωνικά γυναίκας με την έντονη ακτιβιστική (και ανθρωπιστική) δράση. Ηγείται του αγώνα για την κατάργησης της φυσικής γούνας, ενώ παράλληλα έχει δημιουργήσει το Ίδρυμα «Born This Way» που υποστηρίζει και βοηθά νέους ανθρώπους να βελτιώσουν την ποιότητας ζωής τους καταπολεμώντας το bullying και τα ψυχικά νοσήματα.

Με απόλυτα προσωπικό στυλ, απαράμμιλο ταλέντο και ευαισθησία απέναντι στα σοβαρά ζητήματα της εποχής μας, η Lady Gaga αποτελεί την προσωποποίηση της φιλοσοφίας της καμπάνιας «Born To Dare».

