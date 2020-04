ΟΗΕ: Υπό την απειλή λιμού 256 εκατ. άνθρωποι λόγω κορωνοϊού

Η πανδημία του κοροναϊού κινδυνεύει να επιδεινώσει το 2020 την κατάσταση πολλών πληθυσμών που βρίσκονται στα πρόθυρα λιμού, ο αριθμός των οποίων σημείωσε αύξηση ήδη το 2019, προειδοποιεί ο ΟΗΕ με έκθεσή του.

Περίπου 135 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, σε 55 διαφορετικές χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις και από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, βρίσκονταν σε κατάσταση “οξείας διατροφικής ανασφάλειας” το 2019, επισημαίνεται στην παγκόσμια έκθεση διατροφικών κρίσεων του 2020, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα από διάφορες υπηρεσίες του ΟΗΕ.

#COVID19 could almost double the number of people suffering acute hunger globally, pushing it to more than a quarter of a billion by the end of 2020.

