Οι Αθλιοι: Το αριστούργημα του Βίκτωρος Ουγκώ στο Mega

Μπορεί ο κοροναϊός να μας έχει κάνει να ξεχάσουμε ότι βρισκόμαστε στη Μεγάλη Εβδομάδα και την κορύφωση του Θείου Δράματος, όμως, το πνεύμα των ημερών είναι εδώ. Και το Mega έρχεται να μας το θυμίσει προβάλλοντας την εκπληκτική ταινία Les Misérables – Οι Αθλιοι

Θα έχετε την ευκαιρία να τη δείτε από τη συχνότητα του μεγάλου καναλιού σε τρεις συνέχειες:

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 21:00

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 21:00

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 21:00

Δράμα

Αμερικάνικη παραγωγή 2018

Σκηνοθεσία: Τομ Σάνκλαντ

Παίζουν: Ντόμινικ Γουέστ, Ντέιβιντ Ογιελόβο, Λίλι Κόλινς, Ολίβια Κόλμαν

Περιγραφή

Το κλασικό ομώνυμο μυθιστόρημα του Βίκτωρος Ουγκώ Les Misérables (Οι Άθλιοι) μεταφέρεται στη μικρή οθόνη από το BBC ως μίνι δραματική σειρά 6 επεισοδίων. Η πλοκή, μας μεταφέρει στη Γαλλία του 19oυ αιώνα, όπου ο Γιάννης Αγιάννης, ένας άνδρας που έχει διαπράξει μια σειρά κλοπών προκειμένου να επιβιώσει, αφήνεται ελεύθερος ύστερα από 19 χρόνια και προσπαθεί να επανενταχθεί στην κοινωνία. Προκειμένου να αφήσει πίσω του το στίγμα του πρώην κατάδικου και έχοντας βάλει στόχο την κοινωνική αναγνώριση, οδηγείται σε πράξεις που προκαλούν πολλαπλές συνέπειες τόσο στον ίδιο όσο και στα αγαπημένα του πρόσωπα. Οι ιστορίες τους συγκρούονται και καθώς η επαναστατική βία αναφλέγεται στους δρόμους του Παρισιού, ο Γιάννης Αγιάννης αρχίζει ένα επικό ταξίδι προς την αποδοχή, την λύτρωση και την αγάπη.

Πρόκειται για την πιο πιστή μεταφορά του αριστουργήματος του Βίκτωρος Ουγκώ «Οι Άθλιοι».

O δύο φορές υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα Ντόμινικ Γουέστ (The Affair, The Hour, The Wire), πρωταγωνιστεί στον κεντρικό ρόλο του Γιάννη Αγιάννη, ενώ η σειρά πλαισιώνεται και από τους υπόλοιπους κεντρικούς χαρακτήρες του έργου του Βίκτωρος Ουγκό, μεταξύ των οποίων ο «διώκτης» του Γιάννη Αγιάννη, Επιθεωρητής Ιαβέρης (Ντέιβιντ Ογιελόβο -Nightingale, Selma, A United Kingdom), η Φαντίνα (Λίλι Κόλινς – Mirror Mirror) και η κόρη της Τιτίκα (Έλι Μπάμπερ- Νυχτόβια Πλάσματα) που στην ηλικία των 16 ερωτεύεται τον διωγμένο από την οικογένειά του πρώην αριστοκράτη, Μάριο Πομερσί (Τζος Ο’ Κόννορ – The Durrells, Florence Foster Jenkins). Στη σειρά λάμπει επίσης η πολυβραβευμένη με χρυσές σφαίρες (The Crown/ The favourite / the night manager) και Οσκαρ ερμηνείας Ολίβια Κόλμαν (the Favourite) στο ρόλο της κυρίας Θερναδιέρου καθώς και οι Εριν Κέλιμαν (Επονίνη) και Αντίλ Ακταρ ως Θερναδιέρος.

Σκηνοθέτης του Les Misérables, είναι ο υποψήφιος για βραβείο Emmy , Τομ Σάνκλαντ (The Missing,Ripper Street), ενώ το σενάριο υπογράφει ο δημιουργός μεγάλων επιτυχιών και βραβευμένος με 2 Emmy Άντριου Ντέιβις (House of Cards, To Ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς).