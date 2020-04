Οι μακροχρόνιες επιπτώσεις του κορωνοϊού – Τι συμβαίνει με όσους έχουν νοσήσει βαριά

A medical specialist take off protective gear during a demonstration prior to the opening of a new section for treatment of patients, affected by the coronavirus disease (COVID-19), at N.I. Pirogov National Medical and Surgical Centre in Moscow, Russia April 3, 2020. REUTERS/Maxim Shemetov

Ο κορωνοϊός συνεχίζει να εξαπλώνεται στον πλανήτη με την ανθρωπότητα να θρηνεί πάνω από 100.000 νεκρούς και τα κρούσματα να ξεπερνούν το 1.700.000, όμως εκτός από αυτούς τους τραγικούς αριθμούς δεν πρέπει να μας διαφεύγει και ένας άλλος που γεννά μικρές ελπίδες. Πρόκειται για τον αριθμό τον ανθρώπων που νόσησαν με κορωνοϊό και ανάρρωσαν και ο οποίος ανέρχεται σε πάνω από 395.000. Κοροναϊός : Βάζει «τέλος» στη χειραψία – Αλλάζει ριζικά ο τρόπος που επικοινωνούμε «Τελικά, αν όλα πάνε καλά, το ανοσοποιητικό μας σύστημα θα καταστρέψει εντελώς τον ιό» γράφει ο Tom Duszynski, διευθυντής της επιδημιολογικής εκπαίδευσης στο Indiana University-Purdue University Indianapolis, στο «The Conversation». Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες όπως ότι δεν είναι ακόμα σαφές πόσοι ακριβώς άνθρωποι έχουν αναρρώσει, πώς επηρεάζεται η υγεία τους μακροπρόθεσμα ή για πόσο καιρό θα έχουν ανοσία. Στo businessinsider.com, δημοσιεύονται όλα όσα γνωρίζουμε για αυτούς που έχουν αναρρώσει από τον COVID-19. Μεγαλύτερος ο αριθμός Παρόλο που περισσότεροι από 395.000 άνθρωποι, έχουν αναρρώσει παγκοσμίως, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, ο αληθινός αριθμός είναι κατά πάσα πιθανότητα πολύ μεγαλύτερος από αυτόν, καθώς τα στοιχεία αυτά είναι λιγότερο ακριβή, από ότι αυτά των θανάτων και των κρουσμάτων. Πολλές επαρχίες, κράτη, εδάφη και περιοχές δεν αναφέρουν πόσοι από τα κρούσματα έχουν αναρρώσει. Επιπλέον, τα άτομα που έχουν ήπια συμπτώματα, ή καθόλου δεν περιλαμβάνονται στον αριθμό των κρουσμάτων. Κι αυτό είναι κάτι που μπορεί να έχει επιπτώσεις, όπως επισημαίνεται, στην «κατανόηση» της νόσου από τους ειδικούς. «Η γνώση του πραγματικού αριθμού των μολυσμένων ανθρώπων στον πληθυσμό θα ήταν πολύ χρήσιμη για να έχουμε καλύτερα μοντέλα όταν η ασθένεια κορυφωθεί και αρχίσει να μειώνεται. Θα βοηθούσε επίσης και στην περίοδο που θα αρχίσει η επιστροφή στην κανονική ζωή» δήλωσε ο Δρ. Bala Hota, καθηγητής μολυσματικών ασθενειών και ο επικεφαλής ιατρικός διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Rush του Σικάγου, στο CNN. Σύμφωνα με τον ειδικό πολλοί ασθενείς εξακολουθούν να έχουν ήπιο βήχα και να αισθάνονται κουρασμένοι ακόμα και αν έχουν ιαθεί. «Χρειάζεται περίπου έξι εβδομάδες για να ανακάμψει κάποιος από την ασθένεια», ανέφερε ο Μάικ Ράιαν, εκτελεστικός διευθυντής του Προγράμματος Έκτακτων Αναγκών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σε ότι αφορά τους ασθενείς που χρειάστηκαν αναπνευστήρα, οι ειδικοί αναφέρουν ότι για αυτούς είναι πιο δύσκολη η ανάρρωση. «Αυτό που βλέπουμε σε αυτούς ασθενείς είναι ότι συχνά παραμένουν στην κατάσταση αυτή για αρκετές εβδομάδες», δήλωσε στο US News & World Report ο Δρ J. Randall Curtis, καθηγητής στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον Harbourview. Οι μακροχρόνιες επιπτώσεις Ο Δρ Shu-Yuan Xiao, καθηγητής της παθολογίας στη Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Σικάγου, δήλωσε στο ABC News ότι οι περισσότεροι άνθρωποι με ήπια συμπτώματα του COVID-19, ανακάμπτουν χωρίς κάποια «μακροχρόνια επίπτωση στην υγεία τους». Αυτό όμως δεν ισχύει για όσους έχουν νοσήσει σοβαρά. Η Νοσοκομειακή Αρχή του Χονγκ Κονγκ ανέφερε τον Μάρτιο ότι σε μια ομάδα 12 ιαθέντων, τουλάχιστον δύο είχαν μειωμένη πνευμονική ικανότητα, ενώ οι σαρώσεις των πνευμόνων εννέα ασθενών αποκάλυψαν ενδείξεις βλάβης οργάνων. Ωστόσο, επειδή ο κορωνοϊός εμφανίστηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο, δεν υπήρξε πολύς χρόνος για την έρευνα τη δημοσίευση των ευρημάτων. Σύμφωνα με τους ειδικούς ορισμένοι ασθενείς που είχαν σοβαρά συμπτώματα δεν θα ανακτήσουν ποτέ πλήρη πνευμονική λειτουργία. Αντισώματα και ανοσία Οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί αναπτύσσουν αντισώματα που πιθανώς να τους βοηθήσουν να καταπολεμήσουν τον κορωνοϊός αν ξαναπροσβληθούν. Αυτό τους κάνει να έχουν ανοσία αλλά δεν είναι σαφές πόσο διαρκεί. Ο Δρ. Anthony Fauci, διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργίας και Λοιμωδών Ασθενειών, των ΗΠΑ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο The Daily Show ότι ήταν «πρόθυμος να στοιχηματίσει οτιδήποτε, στην εκδοχή που λέει ότι οι άνθρωποι που έχουν ιαθεί προστατεύονται πραγματικά από την επαναμόλυνση». Είπε επίσης νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι επειδή ο ιός δεν φαίνεται να μεταλλάσσεται πολύ, οι άνθρωποι που αναρρώνουν πιθανότατα θα είναι άνοσοι. Εταιρείες αναπτύσσουν εξετάσεις αίματος που μπορούν να ανιχνεύσουν αντισώματα COVID-19, για τον εντοπισμό ατόμων με ανοσία. «Τελικά, αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς θα επανέλθει μία χώρα στο φυσιολογικό», δήλωσε στο Reuters ο Florian Krammer, καθηγητής της εμβολιολογίας στη Σχολή Ιατρικής του Mount Sinai. «Οι άνθρωποι που είναι άνοσοι μπορούν να είναι οι πρώτοι άνθρωποι που θα επιστρέψουν στην κανονική ζωή και θα ξεκινήσουν όλα τα πράγματα ξανά». Ωστόσο, ορισμένες αναφορές έχουν προκαλέσει φόβους ότι η ανοσία δεν διαρκεί όσο ελπίζουμε. Το κορεατικό CDC δήλωσε τη Δευτέρα ότι μια ομάδα 51 ατόμων που είχαν αναρρώσει από τον κορωνοϊός , ξαναβρέθηκαν θετικοί στον COVID-19. Η Κίνα έχει αναφέρει παρόμοια περιστατικά. Ωστόσο, ο γενικός διευθυντής του KCDC, Jeong Eun-kyeong, δήλωσε ότι είναι πιθανότερο ο ιός να επανενεργοποιήθηκε στους 51 ασθενείς και όχι να επανεμφανιστεί.