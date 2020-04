Στέλιος Τσουκιάς: «Ο εγκλεισμός τροφοδοτεί τη δημιουργικότητα»

Εξαιρετική πραγματικά η ιδέα της ομάδας United We Fly να διοργανώσει για όσο διάστημα #ΜένουμεΣπίτι ένα μουσικό φεστιβάλ που φτάνει στο κοινό (δωρεάν ή επί συμβολική πληρωμή) μέσω live streaming. Στις «Stay Home Sessions», όπως αποκαλούνται αυτές οι συναυλίες, έχουμε ήδη απολαύσει καλλιτέχνες όπως ο Theodore, η Κατερίνα Πολέμη ή η Danai Nielsen – η οποία ήταν μια αποκάλυψη. Την Κυριακή 12 Απριλίου, στις 20.30, τη σκυτάλη θα πάρει ο φέρελπις τραγουδιστής και τραγουδοποιός Στέλιος Τσουκιάς. Λίγους μήνες μετά την παρουσίαση του πρώτου του προσωπικού album με τίτλο «Άγιος Ψεύτης» και μετά από μια mini περιοδεία του στην ελληνική επαρχία αποφάσισε να μας τραγουδήσει τα ήδη γνωστά «Μη μου μιλάτε για χορούς» και «Τι είναι Αγάπη» αλλά και την «Ξαστεριά» που κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες σε μορφή βίντεο στο YouTube – ολα αυτα με μια φωνή και μια κιθάρα. Μιλήσαμε μαζί του και μας εξήγησε πώς περνάει αυτή την περίοδο και τι άλλο θα ακούσουμε την Κυριακή.

Πώς είναι η καθημερινότητά σου αυτή την περίοδο; Ο αναγκαστικός εγκλεισμός τροφοδοτεί τη δημιουργικότητά σου ή σε έχει παραλύσει καλλιτεχνικά;

«Την τροφοδοτεί σίγουρα. Τόσα ερεθίσματα που ξεκινούν από την μοναξιά, τους τέσσερις τοίχους, την νοσταλγία… Κάτι πρέπει να τα κάνω. Βέβαια αυτό μπορεί να γίνει και ψυχαναγκασμός. Δηλαδή να πεις στον εαυτό σου «τώρα ήρθε η ώρα να γράψεις διπλάσιο αριθμό τραγουδιών». Είναι παγίδα αυτό και προσπαθώ να την αποφεύγω. Δεν υπάρχει καμία τέτοια υποχρέωση, υπάρχει απλώς ανάγκη και χρόνος να υλοποιήσω μία σκέψη, να εξωτερικεύσω ένα συναίσθημα ή να εξελίξω μία μελωδία που μου αρέσει. Έχω το περιθώριο να κατανοήσω καλύτερα αυτά που διαβάζω, αυτά που παίζω. Μουσική, διάβασμα και ταινίες είναι λίγο πολύ η ρουτίνα μου αυτές τις μέρες. Επίσης συνεχίζω να εργάζομαι διαδικτυακά εξασκώντας το επάγγελμα που σπούδασα, αυτό του στατιστικού αναλυτή. Η online επικοινωνία και η δουλειά απ’ το σπίτι μού είναι κάτι γνώριμο οπότε αυτό δεν με έχει επηρεάσει τόσο».

Πως φαντάζεσαι ότι θα είναι το live session σου; Πιστεύεις ότι η σχέση καλλιτέχνη-κοινού μπορεί να καλλιεργείται και εξ αποστάσεως;

«Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το φανταστώ μέχρι να συμβεί. Έχω ετοιμάσει ένα ακουστικό σετ με μία κιθάρα με δικά μου τραγούδια αλλά και αγαπημένων τραγουδοποιών όπως οι Θανάσης Παπακωνσταντίνου, Γιάννης Αγγελάκας, Σωκράτης Μάλαμας και Παύλος Παυλίδης. Σίγουρα μπορεί να λειτουργήσει η σχέση έστω κι έτσι και να παραχθούν συναισθήματα εξ αποστάσεως. Έτσι δεν κάνουμε όταν ακούμε και τους δίσκους που μας αρέσουν; Σε απόσταση είναι ο καλλιτέχνης, δεν τον βλέπουμε, ούτε μας παίζει live».

Τι σκέψεις κάνεις για την επόμενη μέρα; Είσαι αισιόδοξος ή απαισιόδοξος;

«Μου αρέσει πάντα να είμαι αισιόδοξος αν και βλέπω πολύ συχνά το μάταιο της ζωής. Αυτοί που είναι να επωφεληθούν από όλο αυτό θα είναι πάλι οι ίδιοι. Το ξέρουμε το έργο. Και δεν μιλάω πολιτικά ή κομματικά, δεν μου αρέσει κιόλας. Αλλά για την πάστα αυτών που εκμεταλλεύονται την δύσκολη κατάσταση για κερδοφορία. Λένε πως λίγο πριν πεθάνουμε περνάει όλη η ζωή μας μπροστά από τα μάτια μας. Αυτοί οι άνθρωποι θα «σπάσουν» έστω και τότε ή όχι; Το ‘χω πραγματική απορία».

Είσαι ικανοποιημένος από το πώς έχει αντιμετωπίσει η πολιτεία το πλήγμα που έχει υποστεί η πολιτιστική δραστηριότητα από την πανδημία;

«Ικανοποιημένος για ποιο πράγμα; Για το ελάχιστο; Λένε πως με το τίποτα ζεις, με το ελάχιστο πεθαίνεις. Εδώ υπουργοί πουλάνε διαδικτυακά μαθήματα. Πουλάνε! Σε αυτόν τον καιρό. Περιμένουμε λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί να ασχοληθούν με τον πολιτισμό και με το πνεύμα; Για να το κάνουν πρέπει πρώτα να το κατανοήσουν, να το ζήσουν, να το νιώσουν. Να νιώσουν πώς πραγματικά μπορείς να αλλάξεις σαν άνθρωπος μέσα από την τέχνη. Να γίνεις φωτεινός, δεκτικός, συμπονετικός. Σε αυτό δυστυχώς δεν είμαι αισιόδοξος. Εδώ έρχεται και η ματαιότητα. Αλλά τι να κάνουμε, προχωράμε».

Τι πολύ ωραίο έχεις δει, ακούσει, διαβάσει #ΜένονταςΣπίτι;

«Διαβάζω Ρίλκε αυτές τις μέρες και ταξιδεύω. Το προτείνω ανεπιφύλακτα όπως κι άλλα βιβλία που διεγείρουν την σκέψη και την φαντασία ή κι αυτά που μας βουτάνε στο συλλογικό ασυνείδητο. Από μουσική άκουσα όλο το έργο του Φίλιπ Γκλας. Ξεχώρισα το “Mad Rush”».

Στέλιος Τσουκιάς

Stay Home Sessions by United We Fly

Κυριακή 12 Απριλίου, 20.30

Εγγραφή / Subscribe: https://bit.ly/2xKcypJ

Pay What You Want: https://www.viva.gr/tickets/music/united-we-fly/stay-home-sessions/

Οργάνωση – Παραγωγή: United We Fly

Τον Στέλιο Τσουκιά μπορείτε να τον βρείτε στο κανάλι του στο YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC9azOy1ZhEfUmsIEvha-wFA