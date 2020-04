StayHomeSessions: #menoumespiti με ζωντανή μουσική

Μπορεί να μένουμε σπίτι αλλά δεν μένουμε μόνοι. Καλλιτέχνες, μουσικοί και τραγουδοποιοί επιλέγουν το αγαπημένο spot του σπιτιού τους – γιατί #stayhome – και μας «επισκέπτονται» μέσω του live streaming.

Τα τέσσερα πρώτα live streams μας έφεραν ένα βήμα πιο κοντά με την Irene Skylakaki, το Παιδί Τραύμα, τον George Gaudy και τον Πέτρο Μάλαμα, μας εξοικείωσαν με το social distancing και ένωσαν την Αθήνα με το Λονδίνο και τη Χαλκιδική και εκατοντάδες σαλόνια.

Τα live streaming των καλλιτεχνών συνεχίζονται και σήμερα Σάββατο 4 Απριλίου στις 20.30, μας επισκέπτεται η Κατερίνα Πολέμη, από το σπίτι της: «Αγαπητοί η μουσική είναι λίγο σαν την αγάπη, δεν την βλέπεις ούτε την πιάνεις, αλλά σε κάνει να αισθανθείς όμορφα πράγματα και ουσιαστικά. Οπότε το Σάββατο στις 20:30 έχουμε ραντεβού εγώ και εσείς από τα σπίτια μας για

μια πολύ αλλιώτικη συναυλία» είναι το μήνυμα που μας στέλνει η ίδια. (Video Link : https://youtu.be/j6YMbXKRIjc – επιλέξτε Ορισμός Υπενθύμισης/Set reminder για να μην το χάσετε)

Δεύτερος επισκέπτης του Σαββάτου είναι ο Ghone (23:00) : «Εγκλεισμός μέρος 342. Ή μήπως 343; Τα μέρη έχουν πάρει τη θέση των ημερών. Οι ήχοι της πόλης απομακρυνονται μέρα με τη μέρα, ενώ εκείνοι της ψυχής αλαλάζουν ολοένα και πιο υπόκοφα. Ssorg meert takem. Σίγουρα.

Κάθε βράδυ. Σχεδόν. Νομίζω…», αινιγματικός αλλά περισσότερα θα διαπιστώσουμε στο Video Link: https://youtu.be/GiHHOfbhBdE – επιλέξτε Ορισμός Υπενθύμισης/Set reminder για να μην το χάσετε)

Και η δεύτερη εβδομάδα των Stay Home Sessionς ολοκληρώνεται με την Daphne and the Fuzz που έρχεται την Κυριακή, 5 Aπριλίου στις 20.30: «Έχει και τα καλα της η καραντίνα: έχουμε άπλετο χρόνο να είμαστε δημιουργικοί και βρίσκουμε νέους τρόπους να ακουμε και να παίζουμε μουσική. Πιστεύω πως μετά από όλο αυτό, τo live music streaming θα μείνει

για τα καλά στον τρόπο που ψυχαγωγούμαστε, ενισχύοντας τις φυσικές live εμπειρίες που σίγουρα δεν μπορούν αντικατασταθούν πλήρως (προς το παρόν τουλάχιστον). Ανυπομονώ να σας δω virtually στο δωμάτιο μου την Κυριακή και να σας παίξω κομμάτια από τους δυο δίσκους των Daphne and the Fuzz καθώς και κάποια καινούργια ακυκλοφόρητα. Stay safe, stay creative <3», σημειώνει η Daphne. Video Link: https://youtu.be/23Pub4ctusk – επιλέξτε Ορισμός Υπενθύμισης/Set reminder για να μην το χάσετε)

Pay What You Want. Η υπηρεσία είναι ανοιχτή σε όλους και σε όλες αλλά όποιος το επιθυμεί μπορεί να μπει στο viva.gr και να διαθέσει ένα ποσό της επιλογής του για να στηρίξει τους καλλιτέχνες αλλά και την ομάδα πίσω από τα Stay Home Sessions, για να μπορούμε όλοι να #μενουμεσπιτι με μουσική.



