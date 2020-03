Γεωργιάδης: Η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα διαρκέσει πολύ περισσότερο από τις 6 Απρίλίου

A municipal worker wearing a protective face mask walks on the empty Syntagma square, after the Greek government imposed a nationwide lockdown to contain the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Athens, Greece, March 23, 2020. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Την παράταση της απαγόρευσης κυκλοφορίας λόγω κορωνοϊού προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι «τα μέτρα για την απαγόρευση της κυκλοφορίας στη χώρα μας θα διαρκέσουν πολύ περισσότερο από τις 6 Απριλίου». Τα δύσκολα είναι μπροστά και το ιταλικό παράδειγμα απτό – Οι ειδικοί προειδοποιούν Ο υπουργός Ανάπτυξης ξεκαθάρισε ότι η κατάσταση στη χώρα μας είναι αρκετά καλύτερα συγκριτικά με άλλες χώρες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να παρθούν όλα τα μέτρα για να αντιμετωπιστεί ο κορωνοϊός. Αναφερόμενος στα αντισηπτικά, σημείωσε ότι σύντομα θα λυθεί η κατάσταση με αυτά και τόνισε ότι θα γίνουν τα πάντα για να υπάρχουν και μάσκες στην αγορά. «Η αισχροκέρδεια είναι κάτι ανήθικο. Γι’ αυτό και επέβαλα πρόστιμο 50.000 ευρώ σε συγκεκριμένη εταιρεία. Θα είμαστε αμείλικτοι με την αισχροκέρδεια», ξεκαθάρισε ο κ. Γεωργιάδης. Κόντρα Λαγκάρντ – Μέρκελ Share