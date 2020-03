Οργή Καντέρ για Ερντογάν: «Κάνε κάτι παρανοϊκέ δικτάτορα, άνθρωποι πεθαίνουν»

Η εντύπωση που επικρατεί για την Τουρκία είναι ότι οι αρχές έχουν συγκαλύψει την εξάπλωση του κοροναϊού και δεν δίνουν τα πραγματικά στοιχεία. Ένας από αυτούς που ασπάζεται την άποψη είναι ο σέντερ των Μπόστον Σέλτικς, Ενές Καντέρ.

Ο Τούρκος μπασκετμπολίστας θεωρείται αντιφρονούντας στην πατρίδα του, η Κυβέρνηση έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης και δεν μπορεί να επιστρέψει γιατί θα οδηγηθεί αμέσως στη Δικαιοσύνη.

Ο Καντέρ ανάρτησε ένα βίντεο στο λογαριασμό του στο Instagram με έναν άνθρωπο πεσμένο σε δρόμο, για τον οποίο ισχυρίζεται πως πρόκειται για νεκρό από τον κοροναϊό στην Τουρκία.

Παράλληλα, ο Καντέρ κατηγορεί τον Ερντογάν με χαρακτηρισμούς και τον καλεί να αναλάβει δράση:

«Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πεθαίνουν από τον κοροναϊό στους δρόμους μέρα μεσημέρι στην Τουρκία. Ο δικτάτορας Ερντογάν ακόμη τα καλύπτει όλα και δεν παρέχει την κατάλληλη φροντίδα ή προσοχή. Κάνε κάτι, παρανοϊκέ Ερντογάν!».

Unfortunately there are scores of people dying from #Coronavirus on the streets in broad day light in Turkey. #DictatorErdogan still covers them up and not providing proper care and enough attention to it.

Do something you lunatic @RTErdogan pic.twitter.com/VFNzM49una

— Enes Kanter (@EnesKanter) March 25, 2020