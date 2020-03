Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ : Η φανέλα-πιτζάμα της επόμενης σεζόν μόνο ενθουσιασμό δεν προκαλεί

Οι οπαδοί συνηθίζουν να περιμένουν με ανυπομονησία τις εμφανίσεις της νέας σεζόν και έπειτα να τις κριτικάρουν, διαπιστώνοντας θετικά και αρνητικά.

Μόνο που σε μερικές περιπτώσεις κάποια σχέδια είναι καταδικασμένα στο… πυρ το εξώτερον.

Αυτό θα συμβεί με τη δεύτερη εμφάνιση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021.

Στο διαδίκτυο διέρρευσε η δημιουργία της εταιρίας που ντύνει τους «κόκκινους διαβόλους» και η αλήθεια είναι πως προκάλεσε οργή και γέλια.

Πρόκειται για μια εμπριμέ έμπνευση, που δεν έχει καμία σχέση με τα χρώματα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, και όπως σχολίαζαν οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παραπέμπει σε… πιτζάμα.

Δείτε και κρίνετε μόνοι σας:

Manchester United’s 2020/21 away kit has apparently been leaked.

What are your thoughts? 🤔 pic.twitter.com/E41j0b3Xr0

— Devils of United 🔰 (@DevilsOfUnited) March 24, 2020