Minas: Πέθανε ο κορυφαίος έλληνας σχεδιαστής κοσμημάτων

View this post on Instagram

Με μεγαλη θλιψη αποχαιρετουμε το Μηνά… το δικο μας Μηνά… το συζυγο, τον πατερα, τον ανησυχο καλλιτεχνη. Το μεγαλο του ταξιδι ξεκινα με ενα λευκο χαρτι και ενα μολυβι. «Τα αστρα ανατελλουν και δυουν στις ιδιες θεσεις. Τα «αστρα» του Μηνά τωρα λαμπουν ακομη περισσοτερο καθως βρηκαν τη θεση για την οποια δημιουργηθηκαν: τον ουρανο. Εκει ανηκουν πλεον και δε θα δυσουν ποτέ». • Οικογένεια Μηνάς • • With great sadness we bid farewell to Minas… Our Minas was a loving husband, a devoted father and a famously creative spirit. His final journey begins like all of his endeavours, with pencil and paper. • The stars rise and set every night, now Minas’ “Astra” shines alongside them in the place for which it was created: the sky. It belongs there and its brightness will never fade.’ • • The MINAS family