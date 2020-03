Μαρία Σάκκαρη: Σε καραντίνα στο σπίτι με τα αδέρφια της

View this post on Instagram

7η μέρα καραντίνας για εμένα και τα δυο μου αδέλφια, όλοι ερχόμενοι από το εξωτερικό χωρίς συμπτώματα αλλά #μενουμεσπιτι για να προστατέψουμε τους γύρω μας ανεξαρτήτως ηλικίας. Εμεις θα κάτσουμε σπίτι όσο χρειαστεί, ελπίζουμε το ίδιο και εσείς. Εκ μέρους των τριών μας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους αγωνίζονται καθημερινά για τον συνάνθρωπο τους αλλά και όσους μας ενημερώνουν με τόση ειλικρίνεια. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και ευχόμαστε σε όλους υγεία. 7th day of quarantine for me and my siblings, all three of us coming from abroad, without showing any symptoms but we #stayhome to protect everyone around us despite their age. We will stay at home for as long as it is needed, hope you all do the same. We want to thank those involved in fighting during these difficult times and those informing us with transparency and honesty. Thank you and we hope everyone stays healthy.