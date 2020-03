Κορωνοϊός – Ιταλία: Προβληματισμός γιατρών για την καραντίνα και τελικά αν «δουλεύει»

A man walks past deserted St. Peter's Square after a decree orders for the whole of Italy to be on lockdown in an unprecedented clampdown aimed at beating the coronavirus, as seen from Rome, Italy March 10, 2020. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Η Ιταλία εισέρχεται στην τέταρτη εβδομάδα της χειρότερης εθνικής κρίσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χωρίς κανένα τέλος. Πληθυσμιακές ομάδες και νοσοκομεία Κοροναϊός : Απόκοσμη Αθήνα – Δείτε φωτογραφίες από το άδειο κέντρο Περισσότεροι από 60 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν κάτω από μια όλο και πιο αφόρητη απομόνωση που ενισχύεται αυστηρότερα μέρα με τη μέρα. Τα καταστήματα που παραμένουν ανοιχτά, κλείνουν νωρίτερα και η αστυνομία περιπολεί σε ολοένα και μεγαλύτερους αριθμούς, καταδιώκοντας οικογένειες που βγήκαν έξω για να περπατήσουν και ειδοποιώντας τες να γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους και εξασφαλίζοντας ότι κανείς δεν είναι έξω χωρίς σοβαρό λόγο. Ακόμα κι έτσι, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορωνοϊού στη χώρα αυξάνεται με ρυθμό περίπου 3.500 καινούργιων περιπτώσεων ή περισσότερο κάθε μέρα, και ο αριθμός των νεκρών πλησιάζει τους 3.000. Η υψηλότερη συγκέντρωση κρουσμάτων βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου οι νεκροί στοιβάζονται για να ταφούν, καθώς οι υπηρεσίες κηδειών απαγορεύονται αυστηρά. Αλλά και οι ζωντανοί είναι στοιβαγμένοι, με τους ασθενείς με κορωνοϊό και υποβάλλονται σε θεραπεία σε δωμάτια και παρατάσσονται σε διαδρόμους νοσοκομείων που έχουν πλέον γεμίσει. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές μολύνονται λόγω έλλειψης επαρκούς προστασίας. Πολλοί αναρωτιούνται πώς αυτό θα τελειώσει και εάν το οικονομικό κόστος της καραντίνας αξίζει τον κόπο. Υπάρχουν ενθαρρυντικά σημάδια ότι ο αριθμός των νέων περιπτώσεων στην αρχική κόκκινη ζώνη στη βόρεια Ιταλία μπορεί να ισοπεδωθεί, αλλά οι ειδικοί λένε ότι είναι πολύ νωρίς για να θεωρηθεί αυτή η τάση αξιόπιστη. Δεν υπάρχουν σημάδια αλλαγής ακόμα Υπάρχουν περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε ολόκληρη την Ιταλία – τη χειρότερη πληγείσα χώρα στην Ευρώπη – σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία. Οι περισσότεροι επικεντρώνονται στη Λομβαρδία, όπου η κρίση ξέσπασε στις 23 Φεβρουαρίου, αλλά πολλοί φοβούνται ότι θα υπάρξουν νέες περιοχές hotspot πιο νότια, όπου η υποδομή είναι ήδη ασθενέστερη και όπου λιγότεροι άνθρωποι ακολουθούν τα μέτρα της καραντίνας. Η αστυνομία έδωσε αναφορές σε περίπου 200.000 ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα και είπε ότι θα κατακλύσουν τους δρόμους ακόμα περισσότερο, ξεκινώντας από αυτό το Σαββατοκύριακο, εάν οι άνθρωποι συνεχίσουν να παραβιάζουν τους περιορισμούς. Δηλώσεις καθηγητή Ιολογίας Giorgio Palu Ο κ. Giorgio Palù, πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής και Ιταλικής Εταιρείας για την Ιολογία και καθηγητής ιολογίας και μικροβιολογίας του πανεπιστημίου της Πάντοβα, δήλωσε στο CNN ότι ελπίζει να δει τα πρώτα σημάδια αλλαγής μετά από μια εβδομάδα εθνικής καραντίνας αλλά αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. «Χθες αναμενόταν να υπάρξει αλλαγή μετά από σχεδόν 10 ημέρες από αυτό το νέο μέτρο … αλλά εξακολουθεί να αυξάνεται η πανδημία», δήλωσε στο CNN. «Δε νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια πρόβλεψη σήμερα». «Ο ιός δεν έχει σύνορα, ούτε καν (στην Ιταλία)», πρόσεθεσε. Ωστόσο, πιστεύει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση από την απομόνωση, εφόσον όλοι συνεργάζονται και ότι τα δικαιώματα των πολιτών δεν μπορούν να υπερβούν την ασφάλεια». Το κλείδωμα θα έπρεπε να ήταν ευρύτερο και αυστηρότερο νωρίτερα, πιστεύει ο Palù, αντί να επικεντρώνεται μόνο στις 11 κοινότητες που είχαν τοποθετηθεί αρχικά στην κόκκινη ζώνη και θα έπρεπε να είναι πιο αυστηρή τώρα. «Θα έπρεπε να είχαμε κάνει περισσότερα διαγνωστικά τεστ στη Λομβαρδία, όπου υπήρχε ένας μεγάλος πυρήνας κρουσμάτων. Δεν υπάρχει νόημα να προσπαθείτε να πάτε στο σούπερ μάρκετ μια φορά την εβδομάδα». «Υπήρξε πρόταση να απομονωθούν οι άνθρωποι που προέρχονται από το επίκεντρο, που προέρχονται από την Κίνα», δήλωσε. «Τότε αυτό έγινε αντιληπτός ως ρατσισμός, αλλά ήταν άνθρωποι που έρχονται από το ξέσπασμα». Αυτό, είπε, οδήγησε στην παρούσα καταστροφική κατάσταση. Πηγή: cnn.com Αδεια ειδικού σκοπού: Τι ισχύει σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα – Ολα τα SOS