Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – Κορωνοϊός: Εισηγείται κλείσιμο των συνόρων της ΕΕ για 30 ημέρες

FILE PHOTO: German Defence Minister Ursula von der Leyen, who has been nominated as European Commission President, briefs the media after the Conference of Presidents of European Parliament's party blocs in Brussels, Belgium, July 10, 2019. REUTERS/Francois Lenoir/File Photo

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε σήμερα να επιβληθεί προσωρινή απαγόρευση στους αλλοδαπούς που θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διάστημα 30 ημερών. Αδεια ειδικού σκοπού: Τι ισχύει σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα – Ολα τα SOS