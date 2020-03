Αντιμέτωπος με την κατακραυγή των πολιτών ο Τζόνσον – Επιμένει σε ανοιχτά σχολεία

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον αντιμετωπίζει την κατακραυγή των πολιτών για την απόφασή του να κρατήσει ανοικτά τα σχολεία.

Ορισμένοι γονείς κράτησαν τα παιδιά στο σπίτι, διαμαρτυρόμενοι για το γεγονός ότι άλλες χώρες κάνουν περισσότερα για να σταματήσουν την εξάπλωση της επιδημίας του κοροναϊού.

Η Βρετανία έχει καταγράψει 1.372 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 35 θανάτους.

Ο εκπρόσωπος του Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι η «επιστημονική συμβουλή» είναι ότι το κλείσιμο των σχολείων δεν αποτελεί μέτρο που πρέπει να λάβει η κυβέρνηση αυτήν την στιγμή, αλλά όλο και περισσότεροι γονείς αρνούνται να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο.

«Πιστεύω ότι η κυβέρνηση είναι ανεύθυνη και για να προστατέψει την οικονομία βλάπτει τις ζωές των ανθρώπων», δήλωσε μία γυναίκα στο Ντονκάστερ της βόρειας Αγγλίας που αποφάσισε μαζί με τον σύζυγό της να κρατήσει τα παιδιά στο σπίτι για να αποφύγει την μετάδοση του ιού προς τους ηλικιωμένους που ζουν στο σπίτι.

«Δεν εμπιστεύομαι τις οδηγίες της κυβέρνησης, ούτε την κυβέρνηση στην διαχείριση αυτού του θέματος», δήλωσε άλλη γυναίκα από το Άνγκλεζι της Ουαλίας.

Εκπαιδευτικοί που μίλησαν στο Reuters σήμερα δήλωσαν ότι ο αριθμός των απουσιών ήταν ιδιαίτερα αυξημένος.

Τα tag #Covid19Walkout και #CloseTheSchoolsNow είναι τα πρώτα σήμερα στο Twitter. Μαθητές ανεβάζουν φωτογραφίες με σχολικούς διαδρόμους και σκάλες, όπου επικρατεί μεγάλος συνωστισμός και είναι αδύνατον να τηρηθούν αποστάσεις μεταξύ των μαθητών.

the virus isn’t supposed to be gone from the uk until spring 2021 with 7.9m people hospitalized and this literal clown is asking us to stay 1.5 meters away from each other but still sends us into SCHOOLS?! i’m out #covid19walkout

— eve (@backtobil) March 16, 2020