ΠΑΟΚ: Μήνυμα ευαισθητοποίησης των παικτών για τον κοροναϊό

Το δικό τους μήνυμα ευαισθητοποίησης για τον κοροναϊό έστειλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος του Βορρά ανάρτησε ένα βίντεο στα social media, που εμφανίζονται οι πιο γνωστοί ποδοσφαιριστές του. Οι «ασπρόμαυροι» ζητούν από το κοινό να συμπεριφερθεί με ωριμότητα και να συμβάλλει στην διαχείριση της κρίσης.

Στο βίντεο παρουσιάζονται οι Βιεϊρίνια, Πασχαλάκης, Βαρέλα, Άκπομ, Εσίτι, Λημνιός, Γιαννούλης και Πέλκας και απευθύνουν το μήνυμα του. Παρακολουθείστε το βίντεο:

Our health is not a game! Keep calm and stay at home! #PAOKFamily #coronavirus pic.twitter.com/n0xN5Jyvhh

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) March 14, 2020