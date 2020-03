Αντετοκούνμπο : Αν έτσι είναι η ζωή μετά το μπάσκετ, θα αργήσω να αποσυρθώ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε πλάκα μέσω twitter, λέγοντας πως αν όταν σταματήσει το μπάσκετ θα ζει όπως τώρα που δεν υπάρχουν αγώνες, θα αργήσει πολύ να αποσυρθεί.

Ο Greek Freak, ο οποίος υπενθυμίζεται ότι έκανε δωρεά 100.000 δολαρίων στους εργαζομένους του Fiserv Forum των Μπακς, έγραψε σχετικά στο twitter κάνοντας ταγκ την κοπέλα του, Μαράια, που έφερε πρόσφατα στον κόσμο το παιδί τους:

«Αν έτσι πρόκειται να είναι η ζωή μου μετά το μπάσκετ, τότε θα αργήσω να αποσυρθώ! #25_χρόνια_καριέρα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε την ανάρτηση του:

If this is how my life is going to be after basketball I’m not retiring for a long time 😂😂 @mariahdanae15 #25yearCareer

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) March 14, 2020