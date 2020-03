Στη «μάχη» κατά του κοροναϊού και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Με την κατάσταση που δημιουργείται από την ραγδαία εξάπλωση του κοροναϊού να μοιάζει ανεξέλεγκτη, ολόκληρος ο πλανήτης βρίσκεται σε φάση κινητοποίησης με σκοπό την αντιμετώπισή του.

Η αντιμετώπιση θα έρθει μέσα από την αποτροπή της εξάπλωσης και η αποτροπή της εξάπλωσης μέσα από την πρόληψη.

Για να λειτουργήσει όμως η πρόληψη χρειάζεται η κοινωνία να υπακούσει στις οδηγίες των αρχών και να δουλέψει αρμονικά.

Σε αυτή τη μάχη κατά του κοροναϊού έχουν ριχτεί και οι διάσημοι. Ο λόγος δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι εκείνοι ως δημόσια πρόσωπα αρεστά σε μεγάλη μερίδα ανθρώπων επηρεάζουν πολύ κόσμο.

Έτσι μέσα από τα Social Media τους παροτρύνουν τον κόσμο να κάνει το σωστό.

Ανάμεσα σε αυτούς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος με μια ανάρτησή του στο Twitter, συμβουλεύσει τους ακολούθους του να «πλένουν συχνά τα χέρια τους».

«Το μπάσκετ γίνεται δευτερεύον… Να προσέχετε τους εαυτούς σας και την οικογένειά σας. Να πλένετε συχνά τα χέρια σας» έγραψε ο σταρ του NBA.

Basketball becomes secondary… Take care of yourselves and your family. Wash your hands often.

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) March 12, 2020