Ποντένσε : Ο… μάγος με τα δώρα για τους ερυθρόλευκους

Ο Ντανιέλ Ποντένσε μπορεί να επέστρεψε ως αντίπαλος στο Καραϊσκάκη για την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Γουλβς στο πλαίσιο των «16» του Europa League, όμως η συμπεριφορά του μόνο… εχθρική δεν ήταν προς τους Πειραιώτες.

Περίπου δυο μήνες έπειτα από την τελευταία του εμφάνιση με τα «ερυθρόλευκα», ο πορτογάλος άσος επέστρεψε στην Ελλάδα για να τεθεί αντιμέτωπος με τους παλαιούς του συμπαίκτες, σε μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή για τον ίδιον.

Όπως έγινε γνωστό πάντως, ο 24χρονος δεν ήρθε με άδεια χέρια στην Ελλάδα, καθώς επεφύλασσε μια μεγάλη έκπληξη για τους «ερυθρόλευκους».

Μετά το φινάλε του αγώνα μεταξύ των δυο ομάδων, ο Πορτογάλος κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια των γηπεδούχων με μια βαλίτσα γεμάτη δώρα, σε μια ένδειξη ευγνωμοσύνης και εκτίμησης προς την πρώην του ομάδα.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση των «Λύκων»:

Daniel Podence came with gifts for his former teammates. #OLYWOL

🐺🎁 pic.twitter.com/Ayc79cCjRj

— Wolves (@Wolves) March 12, 2020