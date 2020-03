Επίσημο : Η UEFA ανέβαλε τα ματς σε Champions League και Europa League

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία με επίσημη ανακοίνωσή της γνωστοποίησε ότι αναβάλλει τα παιχνίδια της επόμενης εβδομάδας για το Champions League και το Europa League.

Ιδού η σχετική ανακοίνωση της UEFA:

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.

— UEFA (@UEFA) March 13, 2020