Θετικός σε τεστ για κορωνοϊό συμπαίκτης του Γκομπέρ!

Ο Ρούντι Γκομπέρ ήταν ο πρώτος ΝΒΑer που προσεβλήθη από κορωνοϊό, σοκάροντας το ΝΒΑ, που ανακοίνωσε τη διακοπή του πρωταθλήματος επ’ αόριστον για να μην αυξηθούν τα κρούσματα.

Όμως το κακό είχε γίνει, καθώς ο Γάλλος όπως όλα δείχνουν «κόλλησε» και τουλάχιστον έναν συμπαίκτη του. Συγκεκριμένα, ο Εμάνουελ Μούντιεϊ βρέθηκε θετικός μετά από εξέταση για τον κορωνοϊό και έγινε ο δεύτερος παίκτης της κορυφαίας λίγκας που διεγνώσθη με τον ιό.

Πλέον οι Τζαζ προχωράνε σε δραστικά μέτρα και σε εξετάσεις για να δουν τι έχει γίνει στα αποδυτήρια τους και ποιοι μπορεί να είναι θετικοί στον κορωνοϊό, ενώ κάτι παρόμοιο αναμένεται να κάνουν και οι υπόλοιπες 29 ομάδες της λίγκας υπό τον φόβο να μην έχουν προσβληθεί από τον ιό.

Wow, now Emmanuel Mudiay from the Utah Jazz also tested positive for Coronavirus! 😶

— cdcdrum (@cdcdrum) March 12, 2020