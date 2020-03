Γιάννης: «Το μπάσκετ έρχεται σε δεύτερη μοίρα»

Ο κορωνοϊός έχει επισκιάσει τα πάντα. Οι αθλητικές διοργανώσεις σταματούν η μία μετά την άλλη και οι αστέρες του παγκόσμιου αθλητισμού, με τον δικό τους τρόπο, προσπαθούν να ηρεμήσουν τον κόσμο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απο την μεριά του, έστειλε το δικό του μήνυμα, τονίζοντας ότι αυτό που προέχει είναι η υγεία και όχι το μπάσκετ.

Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ότι: «Το μπάσκετ έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Φροντίστε τους εαυτούς σας και τις οικογένειές σας. Πλύνετε τα χέρια σας συχνά…».

Το tweet του Γιάννη

Basketball becomes secondary… Take care of yourselves and your family. Wash your hands often.

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) March 12, 2020