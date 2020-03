Euroleague : Η Ένωση Παικτών ζήτησε επισήμως την αναβολή των αγώνων

Επίσημη επιστολή με την οποία ζητούν την αναβολή της Euroleague έστειλε η Ένωση Παικτών της διοργάνωσης, τονίζοντας στη διοργανώτρια αρχή πως δεν είναι δυνατόν εν μέσω της κρίσης του κορωνοϊού να γίνονται αγώνες και να μπαίνει σε κίνδυνο η υγεία των ίδιων και των οικογενειών τους.

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:

«Η ELPA έστειλε επίσημη επιστολή για να ενημερώσει την Euroleague πως στην διάρκεια των τελευταίων ημερών, όλο και περισσότεροι παίκτες έχουν εκφράσει και δικαιολογήσει την ανησυχία τους για την υγεία τους και τις οικογένειές τους, αν οι ομάδες συνεχίσουν με το τρέχον πρόγραμμα, τη στιγμή της κρίσης με τον κορωνοϊό.

Οι εναλλασόμενες συνθήκες απαιτούν μια περαιτέρω υπενθύμιση πως η Euroleague και οι ομάδες της δεν μπορούν να ζητήσουν από τους παίκτες να βάλουν σε κίνδυνο την υγεία τους, αλλά και των οικογενειών τους, συμμετέχοντας σε ταξίδια και παιχνίδια που μπορεί να τους εκθέσουν στην πιθανότητα να προσβληθούν από το COVID-19. Επιπλέον, δεν μπορεί να ζητηθεί από τους παίκτες να παρακάμψουν τους κανονισμούς εθνικής υγείας και να αποφύγουν τα μέτρα κατά του ιού.

Εξαιτίας όλων των παραπάνω, η Ένωση Πιακτών έχει ζητήσει από την Euroleague και όλες τις ομάδες της να βάζουν πρώτα από όλα την υγεία και την ασφάλεια των παικτών και να αναβάλει το πρωτάθλημα, μέχρι η υγεία, η ασφάλεια και η ελευθερία κινήσεων να μπορούν να εγγυηθούν».

ELPA request for suspension of the competition due to COVID-19 crisis 🗣#ELPlayers pic.twitter.com/gsQE8rk8Xv

— EuroLeague Players Association (@the_ELPA) March 12, 2020