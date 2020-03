Ο Γουόκερ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Βαγγέλη Μαρινάκη!

O άσος της Μάντσεστερ Σίτι, Κάιλ Γουόκερ έσπευσε να ευχηθεί περαστικά στον ηγέτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, που προσβλήθηκε από τον κοροναϊό πριν μερικές ημέρες.

Ο διεθνής Άγγλος μπακ τόνισε πως ως παίκτης θέλεις πάντα να παίζει μπάλα και να μην αναβάλλονται παιχνίδια, αλλά η υγεία και η ασφάλεια όλων των ανθρώπων είναι πάνω απ’ όλα.

Ο Γουόκερ ανέφερε χαρακτηριστικά μέσω των social media:

«Ως παίκτης πάντα θέλεις τα ματς να διεξάγονται, αλλά σε αυτή την περίπτωση η υγεία και η ασφάλεια των φιλάθλων προηγείται γιατί χωρίς εσάς δεν θα είχαμε το όμορφο παιχνίδι! Εύχομαι στον κ. Μαρινάκη καλή ανάρρωση».

Δείτε την ανάρτηση:

As a player you always want games to go ahead, but in this case the health and safety of the fans has to be put first as without you guys, we wouldn’t have the beautiful game! Wishing Mr Marinakis a speedy recovery! pic.twitter.com/c2PIhDMSU1

— Kyle Walker (@kylewalker2) March 11, 2020