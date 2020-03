Μαρτίνς : Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στον πρόεδρό μας

Ο Πέδρο Μαρτίνς με ανάρτησή του στα social media έστειλε το δικό του μήνυμα για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στον Ολυμπιακό.

Ο πορτογάλος τεχνικός, αφού ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος προσβλήθηκε από τον κοροναϊό, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων των ποδοσφαιριστών, αλλά και στα 95α γενέθλια του συλλόγου.

Αναλυτικά το μήνυμα του Πέδρο Μαρτίνς:

«Οι τελευταίες 48 ώρες ήταν περιπετειώδεις, αλλά πρώτα απ’ όλα θέλω να ευχηθώ στον πρόεδρο μας γρήγορη ανάρρωση, ολόκληρος ο Ολυμπιακός είναι μαζί σου! Το σύνολο της ομάδας έχει εξεταστεί και είμαι στην ευχάριστη θέση να πω, ότι όλα τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, είμαστε καθαροί. Μέσα σε όλη αυτή την αναταραχή, δεν είχα την ευκαιρία να ευχηθώ στην ομάδα χαρούμενα 95α γενέθλια. Είναι τιμή μου να είμαι κομμάτι αυτού του ιστορικού συλλόγου και υπόσχομαι ότι θα εργαστώ σκληρά για να μπορέσουμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα. Μπορεί να συναντάμε δυσκολίες στην πορεία, αλλά ο Ολυμπιακός θα είναι πάντα ψηλά» ανέφερε ο πορτογάλος προπονητής στο twitter.

1/ It’s been an eventful last 48 hours, but first and foremost, I want to wish our president a speedy recovery – the entire Olympiacos community is with you! The whole squad has been tested and I’m happy to say all results have come back negative, and we’ve been cleared. pic.twitter.com/CSjD5Ilhxz

— Pedro Martins (@CoachPMartins) March 11, 2020