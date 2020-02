Nέο παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ από τον Ντουπλάντις

Νέα εκπληκτική επίδοση από τον ασταμάτητο, Μόντο Ντουτμπλάντις! Ο νεαρός Σουηδός «έσπασε» και πάλι το παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ με 6,18μ., στο μίτινγκ που είναι σε εξέλιξη στη Γλασκώβη, γράφοντας και πάλι ιστορία, μια εβδομάδα μετά το θρίαμβό του στην Πολωνία, όπου είχε σημειώσει 6,17μ.

Ο 20χρονος επιβεβαίωσε την ανοδική του πορεία πετυχαίνοντας 6,18μ. στην πρώτη του προσπάθεια, ακριβώς μια εβδομάδα μετά τη κατάρριψη του προηγούμενου ρεκόρ που κατείχε ο Γάλλος Ρενό Λαβινελί (6,16μ. από τον Φεβρουάριοο του 2014 στο Ντόνετσκ της Ουκρανίας).

Ο Σουηδός ξεκίνησε από τα 5,50μ., με την 2η πέρασε τα 5,75μ και συνέχισε στα 5,84μ για να ακολουθήσουν τα 6μ τα οποία πέρασε με την την 1η προσπάθεια για να έρθει μετά το παγκόσμιο ρεκόρ με τα 6.18μ.

What are we witnessing here?? Duplantis goes over 6.18m for a new PV World Record in Glasgow. How much did he clear this by??! pic.twitter.com/bpgJzq1zoE

— Athletics World (@Athletics_World) February 15, 2020