Ιντλίμπ: Κατάρριψη συριακού ελικοπτέρου – Δείτε το βίντεο

Σύροι αντάρτες που στηρίζονται από την Τουρκία κατέρριψαν σήμερα ένα ελικόπτερο που πιστεύεται ότι ανήκει στις ένοπλες δυνάμεις της Συρίας στην πόλη Ναϊράμπ της επαρχίας Ιντλίμπ, μετέδωσε το κρατικό τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber, καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ των τουρκικών και των συριακών δυνάμεων στη συριακή επαρχία.

Το TRT Haber δεν έδωσε άλλες πληροφορίες για το συμβάν, το οποίο σημειώνεται μία ημέρα αφού ο συριακός κυβερνητικός στρατός σκότωσε πέντε Τούρκους στρατιώτες στη βορειοδυτική Συρία, προκαλώντας τα αντίποινα των τουρκικών στρατευμάτων στην περιοχή.

Σύμφωνα με δύο διοικητές των σύρων ανταρτών, το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από πύραυλο εδάφους- αέρος τον οποίο εκτόξευσαν οι δυνάμεις τους.

Στο μεταξύ το Κρεμλίνο επισήμανε σήμερα ότι πρέπει να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον των ρωσικών και των συριακών δυνάμεων στην επαρχία Ιντλίμπ και να εφαρμοστεί η ρωσοτουρκική συμφωνία για τη βορειοδυτική Συρία.

«Το πιο σημαντικό είναι να τερματιστεί οποιαδήποτε τρομοκρατική δραστηριότητα εναντίον των συριακών ενόπλων δυνάμεων και των ρωσικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Θεωρούμε αυτού του είδους τις στρατιωτικές επιχειρήσεις απαράδεκτες», τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Ο Πεσκόφ υπογράμμισε την ανησυχία της Μόσχας για την κατάσταση της ασφάλειας στην Ιντλίμπ.

«Στην πραγματικότητα δεν κρύβουμε την ανησυχία μας για το γεγονός ότι, δυστυχώς, εδώ και καιρό αυτές οι τρομοκρατικές ομάδες αισθάνονται αρκετά ελεύθερες στην Ιντλίμπ (…) και το πιο σημαντικό (…) οργανώνουν επιθέσεις και επιθετικές ενέργειες εναντίον τόσο των συριακών όσο και δικών μας εγκαταστάσεων», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ ο Πεσκόφ επισήμανε ότι προς το παρόν δεν είναι προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Τούρκου ομολόγου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όμως διευκρίνισε ότι οι δύο ηγέτες ενδέχεται να συμφωνήσουν να έχουν επαφές εφόσον το κρίνουν απαραίτητο.

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Ριάμπκοφ δήλωσε ότι υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των ρωσικών και των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για την κατάσταση στη Συρία.

BREAKING: Helicopter reportedly shot down near Nayrab in Idlib, Syria. pic.twitter.com/ihskTXenWW

— Conflict News (@Conflicts) February 11, 2020