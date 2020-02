Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφασίζει για την κατανομή των αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφασίζει στις 2 Απριλίου για το αν η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Τσεχική Δημοκρατία παραβίασαν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την προσφυγική κρίση λόγω έλλειψης αλληλεγγύης.

Αυτό ανακοίνωσε το δικαστήριο σήμερα μέσω Twitter.

#ECJ: The judgments in Cases Commission @EU_Commission versus #Poland (C-715/17), #Hungary (C-718/17) & #CzechRepublic (C-719/17) concerning the mechanism for the mandatory relocation of applicants for international protection will be delivered on 02 April 2020

