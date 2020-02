Καταιγίδα «Κιάρα»: Στους 7 οι νεκροί – Προβλήματα σε όλη την Ευρώπη

Σε τουλάχιστον 7 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το σαρωτικό πέρασμα της καταιγίδας Κιάρα από πολλές χώρες της Ευρώπης.

Το μεγαλύτερο μέρος της βορειοδυτικής Ευρώπης μαστίζεται από την πρωτοφανή κακοκαιρία, με χιλιάδες νοικοκυριά να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Παράλληλα, οι θυελλώδεις άνεμοι και οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές.

Στην Πολωνία, μια 52χρονη γυναίκα και οι δύο κόρες της, ηλικίας 15 και 21 ετών, σκοτώθηκαν σήμερα στο Μπουκόβινα Τατρζάνσκα, ένα χιονοδρομικό κέντρο στο νότιο τμήμα της χώρας, όταν οι σφοδροί άνεμοι ταχύτητας 100 χλμ που έπνεαν στην περιοχή είχαν ως αποτέλεσμα να ξεκολλήσει η στέγη ενός καταστήματος με είδη σκι.

Η μητέρα και το 15χρονο κορίτσι πέθαναν επιτόπου, ενώ η 21χρονη υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο, μεταδίδουν πολωνικά ΜΜΕ.

Το τέταρτο θύμα, ο πατέρας της οικογένειας, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, σε κατάσταση σοκ, μεταδίδει το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Polsat News.

Στην Τσεχία, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε ένα τροχαίο δυστύχημα που προκλήθηκε από την πτώση ενός δέντρου. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στη χώρα, με τους ανέμους, που συνοδεύουν την Κιάρα, να πνέουν με ταχύτητα έως και 180 χλμ/ώρα. Στην Πράγα, δύο έφηβοι τραυματίστηκαν από δέντρο που ξεριζώθηκε.

Στο Λονδίνο, ένας 58χρονος άνδρας σκοτώθηκε, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του, μετά την πτώση ενός δέντρου σε δρόμο στα νοτιοδυτικά προάστια της βρετανικής πρωτεύουσας.

Η Daily Mail αναφέρει και ότι ένας 77χρονος Βρετανός έχασε τη ζωή του το πρωί της Δευτέρας, όταν γλίστρησε σε πάγο και χτύπησε το κεφάλι του.

Στη Σλοβενία, ένας 52χρονος καταπλακώθηκε, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του, από ένα δέντρο που ξεριζώθηκε. Οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Στη νότια Σουηδία, ένας ιστιοπλόος σκοτώθηκε μετά την ανατροπή του σκάφους του. Αγνοείται ένας άνθρωπος που τον συνόδευε.

Οι ισχυρότατοι άνεμοι, που ξεπέρασαν τα 140 χλμ/ώρα, καθήλωσαν τα αεροπλάνα στο έδαφος σε πολλές χώρες της βορειοδυτικής Ευρώπης.

Οι λίγοι πιλότοι που… τόλμησαν να πετάξουν και να προσγειωθούν σε κάποια από τις πληγείσες χώρες τα βρήκαν σκούρα!

Πολλές προσγειώσεις ήταν πραγματικά θεαματικές, καθώς τα αεροσκάφη φαίνονταν σαν φτερά στον άνεμο.

Από την άλλη, ένας πιλότος της Air Europa δεν κατάφερε να προσγειώσει το αεροπλάνο στο Σίπχολ του Άμστερνταμ.

Μία γυναίκα έχασε εντελώς την ψυχραιμία της κατά τη διαδικασία προσγείωσης με αποτέλεσμα να ουρλιάζει και να κλαίει, ενώ ο πιλότος μετά από πέντε αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης επέστρεψε στη Μαδρίτη από όπου και είχε αναχωρήσει το αεροπλάνο.

Τρομακτικές στιγμές βίωσαν και οι επιβάτες σε πτήση από το Μπέρμιγχαμ προς το Δουβλίνο. Σε βίντεο, φαίνεται ότι το αεροσκάφος χτυπήθηκε από κεραυνό λίγα λεπτά μετά την απογείωση.

Η Βρετανία δέχτηκε το μένος της καταιγίδας «Κιάρα» την Κυριακή, καθώς βροχοπτώσεις και άνεμοι μάστισαν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σε τμήματα της Βρετανίας έπεσε βροχή ποσότητας ενάμιση μήνα, σε διάστημα 24 ωρών, και εκατοντάδες πτήσεις και σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώθηκαν.

Πάνω από 20.000 νοικοκυριά στη Βρετανία πέρασαν το βράδυ της Κυριακής χωρίς ρεύμα.

Τη Δευτέρα, αν και η «Κιάρα» είχε αρχίσει να κατευθύνεται προς την υπόλοιπη Ευρώπη, χιονοπτώσεις σημειώθηκαν στη Σκωτία, με το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο να κάνει έναν απολογισμό των πολυάριθμων ζημιών.

A man in Leeds narrowly missed being crushed by a fence as #StormCiara brought winds of up to 97mph to Britain.

To read more about the stormy weather battering the UK, click here: https://t.co/hnkz6FbTx9 pic.twitter.com/2ekpdNus7q

— Sky News (@SkyNews) February 10, 2020