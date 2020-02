Αγωνία για Σπανούλη, κάνει μαγνητική στον αστράγαλο

Μεγάλη αγωνία επικρατεί στον Ολυμπιακό για τον Βασίλη Σπανούλη, καθώς ο ηγέτης των ερυθρόλευκων χτύπησε στον δεξί αστράγαλο (στον οποίο είχε κάνει πέρυσι επέμβαση) και ο γκαρντ των ερυθρόλευκων θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, με την επιστροφή των πειραιωτών από το Κάουνας.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως οι ερυθρόλευκοι έχουν μεγάλη αγωνία για την κατάσταση του Σπανούλη και περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, με την ελπίδα πως δεν θα είναι κάποιο ανησυχητικό πρόβλημα.

Τραυματίας από το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις Κάουνας αποχώρησε και ο Ρότσεστι. Ο Αμερικανός υπέστη θλάση, όπως τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το τέλος του αγώνα και θα μείνει εκτός δράσης για τρεις εβδομάδες.

Georgios Bartzokas confirmed Taylor Rochestie will miss at least 3 weeks, Spanoulis will have an MRI for his ankle which he injured the last year.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) February 4, 2020