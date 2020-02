Το σχόλιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την Σακίρα και την JLo

Σε… μπελάδες παρ’ ολίγον να μπει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά από το εντυπωσιακό σόου της Τζένιφερ Λόπεζ και της Σακίρα, οι οποίες ήταν και οι πρωταγωνίστριες κατά το ημίχρονο του τελικού του Super Bowl.

Οι δύο τραγουδίστριες προκάλεσαν… αναστάτωση τόσο στους φιλάθλους μέσα στο γήπεδο, όσο και στους τηλεθεατές που τις είδαν από την τηλεόραση.

Ένας από τους πολλούς άνδρες που έμειναν έκπληκτοι με όσα είδαν ήταν και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, κάτι που επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Halftime show almost got me in trouble😂

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) February 3, 2020