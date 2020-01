Κόμπι Μπράιαντ: Τα πρόσωπα της τραγωδίας – Τρία παιδιά, ξεκληρίστηκε οικογένεια

Ανείπωτη θλίψη και πόνος. Αυτές είναι οι μόνες λέξεις που μπορούν να περιγράψουν την τραγωδία με θύμα τον θρύλο του NBA, Κόμπι Μπράιντ, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, ύστερα από συντριβή ελικοπτέρου στην Καλαμπάσας της Καλιφόρνια.

Μαζί του χάθηκε και η 13χρονη κόρη του Τζιάνα, καθώς και ακόμα επτά άτομα.

Ωστόσο, λόγω της τεράστιας αναγνωρισιμότητας του Κόμπι Μπράιαντ από την πρώτη στιγμή, μόνο το όνομά του θρύλου του μπάσκετ ακουγόταν μαζί με αυτό της κόρης του.

Ωστόσο, ακόμα επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, ενώ ξεκληρίστηκε μια ολόκληρη οικογένεια.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, από τη συντριβή του μοιραίου Sikorsky S-76B, που κατευθυνόταν στην ακαδημία του βετεράνου του NBA στο Τσέστερς Όουκ, εκτός από τον Κόμπι Μπράιαντ και την κόρη του Τζιάνα, επέβαιναν ο Τζον Αλτομπέλι με τη σύζυγό του Κέρι και και την κόρη τους Αλίσα.

Σημειώνεται πως η Τζιάνα Μπράιαντ και η Αλίσια ήταν συμπαίκτριες στην ομάδα της Mamba Academy (της Ακαδημίας μπάσκετ που είχε ιδρύσει ο Κόμπι Μπράιαντ).

Τα δυο κορίτσια ταξίδευαν συχνά με το ελικόπτερο του Μπράιαντ για να πηγαίνουν στους αγώνες τους.

Ο πατέρας της Αλίσια, Τζον Αλτομπέλι, ήταν προπονητής μπέιζμπολ στο Orange Coast College. Ήταν 56 ετών και με τη σύζυγό του Κέρι, εκτός από την Αλίσα, που πέθανε μαζί τους, είχαν αποκτήσει ακόμη έναν γιο και μια κόρη.

Ακόμα ένα θύμα της συντριβής είναι η Κριστίνα Μάουζερ, βοηθός προπονητή σε ομάδα μπάσκετ ιδιωτικού σχολείου στην Orange County.

«Τα παιδιά μου κι εγώ είμαστε συντετριμμένοι. Χάσαμε την όμορφη σύζυγο και μητέρα σήμερα σε συντριβή ελικοπτέρου. Σας παρακαλώ σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμπαράσταση, σημαίνει τόσα πολλά» έγραψε ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας, Ματ Μάουζερ.

Νεκρός είναι και ο πιλότος του ελικοπτέρου, Ara Zobayan. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ πρόκειται για έναν έμπειρο πιλότος, που είχε εκπαιδεύσει πολλούς άλλους.

