Τουρκία: Στο φως ανέσυραν οι διασώστες μητέρα και 2χρονη κόρη

A rescue worker holds a child that was found alive in the rubble of a collapsed building in Elazig, Turkey, January 25, 2020 in this still image taken from video. Ankara Fire Brigade/Handout via REUTERS TV ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες και τα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα όπου φαίνονται οι δραματικές προσπάθειες των σωστικών συνεργείων στην Τουρκία να βγάλουν από τα ερείπια σπιτιού ένα δίχρονο κοριτσάκι και τη μητέρα της. Μητέρα και κόρη ανασύρθηκαν ζωντανές μετά από 28 ώρες που ήταν «θαμμένες» στα ερείπια στην περιοχή Μουσταφά Πασά της επαρχίας Ελαζίγ. Οι διασώστες από τη στιγμή που άκουσαν τις φωνές έστησαν μία ολόκληρη επιχείρηση και με «χειρουργικές» κινήσεις, κατάφεραν να προσεγγίσουν μητέρα και κόρη οι οποίες έδιναν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή. Αρχικά οι διασώστες βρίσκουν την μικρή Γιούσρα την οποία και απεγκλώβισαν ενώ στη συνέχεια προχώρησαν στη διάσωση της 35χρονης μητέρας της. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών Μπορεί η διάσωση μητέρας και κόρης να δημιούργησε ελπίδες για ανεύρεση και άλλων επιζώντων ωστόσο όσο περνούν οι ώρες οι ελπίδες λιγοστεύουν. Τα μέλη των ομάδων διάσωσης που εργάζονταν όλη τη νύχτα σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν ανέσυραν 45 ανθρώπους ζωντανούς από κτίρια που έχουν καταρρεύσει, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, την ώρα που ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την ανατολική Τουρκία αυξήθηκε στους 35. Οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες σε τρία σημεία στην επαρχία, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων (AFAD). Πάνω από 700 μετασεισμοί Όπως ανακοίνωσε η AFAD, έχουν σημειωθεί πάνω από 700 μετασεισμοί. Ο σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών της Παρασκευής στοίχισε τη ζωή σε 31 ανθρώπους στην Ελαζίγ και σε τέσσερις στη γειτονική επαρχία της Μαλάτεια. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.600.