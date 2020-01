Θεσμοί: «Παραγωγικές» οι συζητήσεις στην Αθήνα

Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και οι προκλήσεις που παραμένουν τέθηκαν στο επίκεντρο της 5ης μεταμνημονιακής αποστολής των θεσμών στην Αθήνα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν, σηματοδοτώντας τη λήξη της αξιολόγησης.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η πορεία υλοποίησης μεταρρυθμίσεων – κλειδιά που τέθηκαν σε εφαρμογή στο πλαίσιο του προγράμματος με τον ESM, αναφέρουν, τονίζοντας ότι θα συνεχιστεί η στενή επικοινωνία με την Αθήνα.

Staff statement following the fifth post-programme mission to Greece https://t.co/CezyLTnMnD pic.twitter.com/uvl162QXgv

— ESM (@ESM_Press) January 24, 2020