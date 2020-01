Βρετανία: Η βασίλισσα Ελισάβετ ενέκρινε το νομοσχέδιο για το Brexit

Το νομοσχέδιο για το Brexit υπέγραψε η βασίλισσα Ελισάβετ, ξεπερνώντας με αυτό τον τρόπο το τελευταίο «εμπόδιο» για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις 31 Ιανουαρίου.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων ανακοίνωσε ότι ο νόμος περί συμφωνίας αποχώρησης έχει λάβει την έγκριση της βασίλισσας Ελισάβετ Β’. Η σύμφωνη γνώμη της βασίλισσας ήρθε λίγες ώρες αφότου ο νόμος πήρε το «πράσινο φως» από τη Βουλή των Λόρδων.

Τώρα, το επόμενο βήμα του Brexit είναι η ψήφιση του από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία είναι ορισμένη για τις 29 και 30 Ιανουαρίου. Πάντως οι ευρωβουλευτές, κατά την προηγούμενη ολομέλεια είχαν εκφράσει ανησυχίες για τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών και ζήτησαν να λάβουν διαβεβαιώσεις για να περάσουν τη συμφωνία.

Her Majesty the Queen has now granted #RoyalAssent to the #BrexitBill which therefore becomes the #BrexitAct. Enshrined in law, this enables the UK to leave the EU on 31st Jan. pic.twitter.com/hzv2o2bMfr

