Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Συγχαρητήρια στην Αικατερίνη Σακελλαροπούλου

Με ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι είναι η πρώτη γυναίκα που εξελέγη στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα της Προέδρου της Δημοκρατίας, στην Ελλάδα, η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνεχάρη την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου.

«Συγχαρητήρια στην Αικατερίνη Σακελλαροπούλου – η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας εξελέγη με ευρεία πλειοψηφία σήμερα από την Ελληνική Βουλή. Η Ελλάδα κινείται προς μία νέα εποχή ισότητας» αναφέρει σε μήνυμά της στο Τwitter.

Congratulations to Aikaterini Sakellaropoulou – the first female President of the Hellenic Republic elected with a very large majority today in the Hellenic Parliament.

🇬🇷 is moving ahead into a new era of equality. #europeisawoman

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 22, 2020