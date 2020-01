Αραβική Θάλασσα: Η Μόσχα κατηγορεί τις ΗΠΑ για τους ελιγμούς του αντιτορπιλικού

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει ότι η ανακοίνωση του 5ου αμερικανικούς στόλου, στην οποία κάνει λόγο για επικίνδυνη προσέγγιση ρωσικού πολεμικού με το αμερικανικό αντιτορπιλικό Farragut, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Το αμερικανικό αντιτορπιλικό ανέκοψε την πορεία του ρωσικού πλοίου στην Αραβική Θάλασσα, το πλήρωμα του δεν ενήργησε με επαγγελματισμό, επισημαίνει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, θεωρώντας ότι χάρη στον επαγγελματισμό του ρωσικού πληρώματος απετράπη η σύγκρουση με το αμερικανικό αντιτορπιλικό.

Επικαλούμενο μάλιστα τη Διεθνή Σύμβαση «περί Διεθνών Κανονισμών προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα» του 1972, ισχυρίζεται ότι το αμερικανικό αντιτορπιλικό ήταν αυτό που παραβίασε τους διεθνείς κανονισμούς.

Τι υποστηρίζουν οι ΗΠΑ

Ρωσικό πολεμικό πλοίο φέρεται να πλησίασε απειλητικά αμερικανικό πλοίο την ώρα που επιχειρούσε στην βόρεια Αραβική Θάλασσα την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του CNN, το ρωσικό πλοίο αγνόησε τις ειδοποιήσεις του αμερικανικού πολεμικού με κίνδυνο να προκληθεί σύγκρουση.

O Πέμπτος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι «την Πέμπτη 9 Ιανουάριου, ενώ διεξήγαγε επιχειρήσεις ρουτίνας στη βόρεια Αραβική Θάλασσα, το USS Farragut προσεγγίστηκε απειλητικά από πλοίο του Ναυτικού της Ρωσίας».

Δείτε το βίντεο – σοκ από το παρ’ ολίγον θερμό περιστατικό:

Farragut sounded five short blasts, the international maritime signal for danger of a collision, and requested the Russian ship alter course in accordance with international rules of the road. pic.twitter.com/OGCeAGKOy3

— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 10, 2020