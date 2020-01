Αραβική Θάλασσα: Στενό, απειλητικό τετ-α-τέτ μεταξύ πλοίων ΗΠΑ – Ρωσίας

The U.S. Navy aircraft carrier USS Harry S. Truman pulls alongside the dry cargo and ammunition ship USNS Amelia Earhart for a replenishment-at-sea in the Arabian Sea January 2, 2020. Picture taken January 2, 2020. U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Jake Carrillo/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Ρωσικό πολεμικό πλοίο φέρεται να πλησίασε απειλητικά αμερικανικό πλοίο την ώρα που επιχειρούσε στην βόρεια Αραβική Θάλασσα την Πέμπτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του CNN, το ρωσικό πλοίο αγνόησε τις ειδοποιήσεις του αμερικανικού πολεμικού με κίνδυνο να προκληθεί σύγκρουση. Βρετανία και Ευρώπη χάνονται, η Μέγκαν, η βασιλική οικογένεια και όλοι εμείς… χτενίζονται O Πέμπτος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι «την Πέμπτη 9 Ιανουάριου, ενώ διεξήγαγε επιχειρήσεις ρουτίνας στη βόρεια Αραβική Θάλασσα, το USS Farragut προσεγγίστηκε απειλητικά από πλοίο του Ναυτικού της Ρωσίας». Πλησίασε επικίνδυνα το ρωσικό πολεμικό πλοίο Από το μεγάφωνο του Farragut ακούστηκαν πέντε προειδοποητικοί κοφτοί ήχοι – πρόκειται για το διεθνές ναυτικό σινιάλο για τον κίνδυνο σύγκρουσης. Παράλληλα, ζητήθηκε από το ρωσικό πλοίο να αλλάξει την πορεία του. Ωστόσο, το πολεμικό πλοίο της Ρωσίας αρχικά, σύμφωνα με τους Αμερικανούς, αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις υποδείξεις. «Παρότι το ρωσικό πλοίο άλλαξε τελικά πορεία, η αρχική καθυστέρηση συμμόρφωσης με τους διεθνείς κανόνες αύξησε τον κίνδυνο σύγκρουσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού. Δύο εκπρόσωποι του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ δήλωσαν πως το ρωσικό πολεμικό βρέθηκε σε απόσταση μόλις 50 μέτρων από τον αμερικανικό. Το περιστατικό είναι το τελευταίο από μια σειρά «θερμά επεισόδια» ανάμεσα στον αμερικανικό και τον ρωσικό στρατό, το οποίο Αμερικανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν στο CNN ως ριψοκίνδυνο και προκλητικό. Το πλοίο Farragut προστατεύει το αεροπλανοφόρο Harry S. Truman των ΗΠΑ – καθήκον του είναι να αποτρέπει σε άλλα πλοία να πλησιάζουν το αεροπλανοφόρο. Μάλιστα, έρχεται επτά μήνες αφότου ένα παρόμοιο σκηνικό διαδραματίστηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ήταν τον περασμένο Ιούνιο, όταν πλοία των στόλων των ΗΠΑ και της Ρωσίας ήρθαν τόσο κοντά ώστε το αμερικανικό πλοίο αναγκάστηκε να κάνει μανούβρα για να αποφύγει τη σύγκρουση. ΗΠΑ και Κίνα κρατούν το κλειδί της παγκόσμιας ανάπτυξης