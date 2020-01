Συναγερμός στην Οτάβα: Πυροβολισμοί με έναν νεκρό και τρεις τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Οτάβα του Καναδά μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από το Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με την αστυνομία ένα άτομο είναι νεκρό ενώ τρία άτομα τραυματίστηκαν.

Όπως αναφέρουν ο Αρχές ο ύποπτος δεν έχει συλληφθεί.

Ο δράστης πυροβόλησε σε περιοχή που βρίσκεται μόλις ένα περίπου χιλιόμετρο μακριά από το Κοινοβούλιο, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο.

Police are responding to a shooting in the 400 block of Gilmour Street. Many injuries reported. A coordinated response is underway. Please avoid the area. Updates to follow. #ottnews https://t.co/rC9O7qGLAB

— Ottawa Police (@OttawaPolice) January 8, 2020