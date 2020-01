Ιράκ: Φωτογραφίες – ντοκουμέντο από τα ιρανικά πλήγματα στις αμερικανικές βάσεις

Δορυφορικές φωτογραφίες από τα ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Ιράκ έδωσε στη δημοσιότητα το τηλεοπτικό δίκτυο CNNi.

Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα προέρχονται από την αεροπορική βάση Αΐν αλ Άσαντ, η οποία αποτέλεσε έναν εκ των δύο στόχων των ιρανικών πυραύλων.

Συνολικά, τέσσερα κτίρια φέρεται να έχουν υποστεί φθορές και ζημιές, ενώ ένας εκ των διαδρόμων απογείωσης – προσγείωσης έχει πληγεί από ιρανικό πύραυλο.

CNN has obtained satellite images from Planet Labs, Inc. that appear to show damage from Iranian missile strikes at an air base in Iraq housing US troops https://t.co/RG86yPEAUV pic.twitter.com/982U8C8blV

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, συνολικά 80 στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των αντιποίνων για τον θάνατο του ιρανού στρατηγού, Κασέλ Σολεϊμανί. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε διάγγελμά του προς τον αμερικανικό λαό, ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξαν απώλειες ή τραυματισμοί από την επίθεση χάρη στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης.

«Κανένας Αμερικανός δεν πειράχθηκε από τις χθεσινές επιθέσεις» τόνισε χαρακτηριστικά, πλαισιωμένος από στρατηγούς αλλά και τον αμερικανό αντιπρόεδρο, Μάικ Πενς. «Το Ιράν φαίνεται να υποχωρεί» πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, βίντεο από τη στιγμή που οι ρουκέτες των ΗΠΑ πέφτουν στην αεροπορική βάση Αλ Άσατ στο Ιράκ είδε το φως της δημοσιότητας νωρίτερα.

Το συγκλονιστικό βίντεο δημοσιοποίησε το CNNi, το οποίο, ωστόσο, τονίζει ότι προς στιγμήν δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τη γνησιότητά του.

Iran has launched a missile attack on air bases housing US forces in Iraq

Two air bases were struck in retaliation to the US killing of General Qasem Soleimani

It’s unclear whether there have been any casualtieshttps://t.co/7BJailTvWA pic.twitter.com/FnFpSHuKn7

— BBC News (World) (@BBCWorld) January 8, 2020