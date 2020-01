Υπουργός Άμυνας ΗΠΑ: Οι δυνάμεις μας δεν σκοπεύουν να φύγουν από το Ιράκ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν λάβει απόφαση για μια αποχώρηση των στρατευμάτων τους από το Ιράκ, δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου Μαρκ ‘Εσπερ, παρά την επιστολή της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης σε αυτή τη χώρα που ειδοποιεί τη Βαγδάτη για μια αναδιάρθρωση των αμερικανικών δυνάμεων.

«Ουδεμία απόφαση έχει ληφθεί για να φύγουμε από το Ιράκ. Τελεία», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας στους δημοσιογράφους.

«Αυτή η επιστολή δεν αντιστοιχεί στο πνεύμα που μας διακατέχει σήμερα».

«Δεν ξέρω τι είναι αυτό το γράμμα … Προσπαθούμε να μάθουμε από πού προέρχεται αυτό, τι είναι αυτό, ωστόσο δεν έχει ληφθεί απόφαση για αποχώρηση από το Ιράκ», είπε ο ‘Εσπερ όταν ρωτήθηκε σχετικά με την επιστολή αυτή.

Ο Έσπερ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στην καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ, μαζί με τους συμμάχους και τους εταίρους της Αμερικής.

Η επιστολή

Νωρίτερα δύο στρατιωτικοί αξιωματούχοι — ένας Αμερικανός και ένας Ιρακινός — επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο και στο Reuters το γνήσιο της επιστολής που υπογράφει ο στρατηγός Ουίλιαμ Σίλι, διοικητής των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράκ.

#BREAKING in an official letter, US army tells Iraq it is preparing to move out pic.twitter.com/kGuX3vITgM

— Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) January 6, 2020