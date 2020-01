Τραγωδία στην κηδεία Σουλεϊμανί: Δεκάδες ποδοπατήθηκαν – Αναφορές για νεκρούς

Σε τραγωδία κατέληξε, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, η κηδεία του ιρανού στρατηγού, Κασέμ Σουλεϊμανί.

Δεκάδες άνθρωποι που βρίσκονταν στην κηδεία του ποδοπατήθηκαν. Πληροφορίες από την ιρανική τηλεόραση κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς.

Τραγικός απολογισμός είναι «αδιευκρίνιστος αριθμός νεκρών» ενώ κάποιοι κάνουν λόγο ακόμα και για 35.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Can't confirm the video

20+ dead and injured in stampede during Solleimani's funeral #Kerman #Iran

January 7, 2020