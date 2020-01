ΗΠΑ: Συναγερμός υπό τον φόβο ιρανικού χτυπήματος το επόμενο 48ωρο

Σε υψηλότατο συναγερμό για ένα πιθανό χτύπημα-απάντηση στη δολοφονία του υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί από το Ιράν, βρίσκονται οι ΗΠΑ τις τελευταίες ώρες οι ΗΠΑ.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Associated Press, οι αμερικανοί αξιωματούχοι εξέδωσαν προειδοποίηση προς τα πλοία που πλέουν στον Περσικό για το «ενδεχόμενο ιρανικής δράσης», κατά αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή.

Παρά το γεγονός ότι οι αξιωματούχοι ανέφεραν πως οι πληροφορίες που έλαβαν δεν είναι ξεκάθαρες για το εάν οι τελευταίες κινήσεις του Ιράν είναι αμυντικού τύπου ή συνιστούν προετοιμασίες για ένα επιθετικό χτύπημα, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να ενισχύουν τις στρατιωτικές θέσεις τους στην περιοχή.

Αξιωματούχος, μάλιστα, ισχυρίστηκε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ένα «μεγάλο χτύπημα» μέσα στις επόμενες δύο ημέρες.

Το δημοσίευμα του AP, υπογραμμίζει πως το Γραφείο Ναυσιπλοΐας των ΗΠΑ προειδοποίησε τα πλοία, κάνοντας αναφορά στους αυξανόμενους μετά την εκτέλεση του ανώτατου στρατηγού.

Σημειώνεται, δε, πως αρκετά δεξαμενόπλοια έγιναν στόχος το 2019, επιθέσεις για τις οποίες οι ΗΠΑ κατέστησαν υπεύθυνο το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της αρνήθηκε εμπλοκή στις επιθέσεις, παρότι δέσμευσε δεξαμενόπλοια στα στενά του Ορμούζ, στο στόμιο δηλαδή του Περσικού Κόλπου, δια μέσω του οποίου πλέει το 20% των παγκόσμιων δρομολογίων των δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο.

Η αμερικανική προειδοποίηση έρχεται στον απόηχο της κηδείας του Κασέμ Σουλεϊμανί, στην οποία συνέρρευσαν τεράστια και που αρκετοί έχασαν τη ζωή τους, σε ποδοπάτημα που προκλήθηκε. Την είδηση μετέδωσε και το πρακτορείο Isna επικαλούμενο τον επικεφαλής της επιτροπής που ρυθμίζει το τελετουργικό, Μεχντί Σανταφί.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, περίπου 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 213 τραυματίστηκαν.

Βέβαια, το ότι το Ιράν θέλει να απαντήσει στη δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί είναι γνωστό από την πρώτη στιγμή.

Ενδεικτικά είναι τα λόγια του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ο οποίος προειδοποιεί ότι τα αντίποινα για τον φόνο του Σουλεϊμανί θα είναι αναλογικά και θα έρθουν τη στιγμή και στο μέρος που θα επιλέξει η Τεχεράνη.

«Ο μάρτυρας Κασέμ Σουλεϊμανί είναι πιο ισχυρός και ζωντανός τώρα που πέθανε» και «πιο επικίνδυνος για τον εχθρό» διαβεβαίωσε σήμερα ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, στρατηγός Χοσεΐν Σαλαμί, μπροστά από το φέρετρο του στρατηγού που ήταν εκτεθειμένο ανάμεσα σε στεφάνια στην πλατεία Αζαντί («Ελευθερία» στα περσικά) της Κερμάν.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Ιράν διεμήνυε πως ότι η χώρα εξετάζει 13 διαφορετικά σενάρια για να απαντήσει στις ΗΠΑ.

«Οι Αμερικανοί θα πρέπει να γνωρίζουν πως μέχρι τώρα έχουν συζητηθεί στο συμβούλιο 13 σενάρια εκδίκησης και, αν υπάρξει συναίνεση για την εφαρμογή ακόμη και του ηπιότερου σεναρίου, θα είναι ιστορικός εφιάλτης για τους Αμερικανούς» δήλωσε ο Αλί Σαμχανί, γραμματέας του ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έδωσε εντολή να αυξηθεί ο προϋπολογισμός των Φρουρών της Επανάστασης με το ισόποσο των 225 εκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που έπραξε το κοινοβούλιο της χώρας, δήλωσε ο Λαριτζανί, σύμφωνα με το κρατικό ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Πρόκειται σαφώς για μια κίνηση που συνδέεται εμφανώς με την υλοποίηση του σχεδίου «σκληρής εκδίκησης» εναντίον των ΗΠΑ για τον φόνο του ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, διευκρίνισε ο Λαριτζανί.

Άλλωστε, οι ιρανοί από την πρώτη στιγμή είχαν δείξει τον δρόμο που θα ακολουθούσαν, μετά τη δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο, η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες, όπου απεικονίζεται ένα τζαμί, στον τρούλο του οποίου υψώνεται για πρώτη φορά στην Ιστορία μια κόκκινη σημαία.

Όπως αναφέρει Associated Press η κόκκινη σημαία στην παράδοση των σιιτών συμβολίζουν τόσο το αίμα που χύνεται άδικα, όσο και την έκκληση για εκδίκηση για κάποιον που σκοτώθηκε.

Παρ’όλα αυτά, οι ΗΠΑ μόνο… απροετοίμαστες δεν πιάστηκαν οι ΗΠΑ στο ενδεχόμενο απάντησης του Ιράν.

Οι Αμερικανοί φαίνεται να γνώριζαν πάρα πολύ καλά τους κινδύνους της κατάστασης. Αυτός είναι, άλλωστε, και ο λόγος που από την πρώτη στιγμή φρόντισαν να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Μια από αυτές είναι η προ ημερών αποστολή στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα τεσσάρων ελικοφόρων τύπου Οσπρεϊ (CV-22B) και δύο μεταγωγικών C-130, προερχόμενα από το Μίλντενχολ της Αγγλίας, όπου εδρεύει η 352 Πτέρυγα της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων της αμερικανικής αεροπορίας. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, τα έξι αυτά αεροσκάφη προορίζονται για επιχειρήσεις μεταφοράς Αμερικανών πολιτών ή αξιωματούχων από την ευρύτερη περιοχή του Ιράκ, σε περίπτωση που απαιτηθεί κάτι τέτοιο.

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ έχουν ήδη στείλει πάνω από 3.000 στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, ενώ σύμφωνα με όσα γράφονται μαζί με τους στρατιώτες συμπεριλαμβάνεται τουλάχιστον ένα τάγμα με πυραύλους Patriot.

«Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν σύρραξη με το Ιράν, αλλά έχουμε πάρει θέση και είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τις δυνάμεις και τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή», ανέφερε μια εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα.

#BREAKING:#USAF is now deploying heavy equipment & weapons including Patriot PAC3 surface-to-air missile systems on-board three C-5Ms to #Jordan to strengthen the air defense capability for protection of its military bases from danger of #IRGC‘s ballistic & cruise missile attacks pic.twitter.com/fnitLI30Kh

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 3, 2020