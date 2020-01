Επιστολή 105 ευρωβουλευτών για τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης στα ελληνικά νησιά

Τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων στα ελληνικά νησιά καταγγέλλουν 105 ευρωβουλευτές.

Η επιστολή των ευρωβουλευτών, που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Αριστερά, τους Σοσιαλιστές, τους Πράσινους, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τους Φιλελευθέρους (RenewEurope), απευθύνεται προς το Συμβούλιο Δικαιοσύνης & Εσωτερικών Υποθέσεων και τους υπουργούς Εσωτερικών της ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την ΕΕ να να δράσει άμεσα, με υπευθυνότητα και αλληλεγγύη απέναντι στην εξελισσόμενη ανθρωπιστική κρίση.

Όσον αφορά τα ασυνόδευτα ανήλικα στα κέντρα φιλοξενίας, τονίζουν πως «η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται σε σημείο ώστε να έχει εξελιχθεί, πλέον, σε μία ευρείας έκτασης ανθρωπιστική κρίση σε εξέλιξη. Κάποιοι από εμάς που επισκεφτήκαμε τα κέντρα φιλοξενίας και διαπιστώσαμε ιδίοις όμμασι τι συμβαίνει νιώθουμε βαθύτατα συντετριμμένοι».

Ολόκληρη η επιστολή:

Αγαπητοί υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ,

Αυτή την εποχή βιώνουμε μια ανθρωπιστική κρίση σε ευρωπαϊκό έδαφος. Και ενώ αυτό δεν αποτελεί ούτε έκπληξη ούτε μυστικό, τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη έχουν συστηματικά και επανειλημμένα αθετήσει να αναλάβουν πραγματικά την ευθύνη που αναλογεί επιμεριστικά στο καθένα ξεχωριστά αναφορικά με τις συνεχώς επιδεινούμενες συνθήκες στα ελληνικά hotspots -κέντρα φιλοξενίας-.

Για την επίλυση αυτής της δυσμενούς κατάστασης, πρέπει να επιταχύνουμε και να αυξήσουμε τη μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα σε άλλα κράτη μέλη. Με την παρούσα επιστολή σας καλούμε να ενεργήσετε ως μία Ένωση, με αλληλεγγύη και υπευθυνότητα, ώστε να μπει ένα τέλος στην ανώφελη και περιττή ταλαιπωρία των ανθρώπων.

Περισσότεροι από 46.000 άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε hotspots στα ελληνικά νησιά, τόσο εντός όσο και εκτός των επισήμων περιοχών που έχουν σχεδιαστεί να φιλοξενήσουν πρόσφυγες με μέγιστη χωρητικότητα περίπου 8.000 ατόμων! Στα υπερπλήρη αυτά κέντρα, οι άνθρωποι διαβιούν σε άθλιες συνθήκες, με έλλειψη πρόσβασης σε βασικά αγαθά, όπως ασφάλεια, φαγητό, ιατρική περίθαλψη και αποχέτευση. Η ένταξή τους δε, σε συνθήκες ασύλου δυσχεραίνεται από χρονοβόρες διαδικασίες, οι οποίες οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, όπως η έλλειψη εργαζόμενων σε θέματα ασύλου και η παροχή νομικής βοήθειας και ειδικών διερμηνέων. Η έλλειψη βασικής υποστήριξης από ανθρώπινο δυναμικό σε συνδυασμό με τις συνεχείς εντάσεις επιδεινώνουν την ήδη προβληματική κατάσταση.

Επιπλέον, όσον αφορά τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά, η κατάσταση είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανησυχητική – αυτή τη στιγμή περίπου 1.200 ανήλικα παιδιά είναι αναγκασμένα να ζουν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες μέσα και γύρω από τον προσφυγικό καταυλισμό στη Μόρια. Με τον χειμώνα προ των πυλών, εκατοντάδες νέες αφίξεις λαμβάνουν χώρα κάθε μέρα και κανένα συγκεκριμένο σχέδιο για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης όσων φιλοξενούνται εκεί δεν υπάρχει. Η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται σε σημείο ώστε να έχει εξελιχθεί, πλέον, σε μία ευρείας έκτασης ανθρωπιστική κρίση σε εξέλιξη. Κάποιοι από εμάς που επισκεφτήκαμε τα κέντρα φιλοξενίας και διαπιστώσαμε ιδίοις όμμασι τι συμβαίνει νιώθουμε βαθύτατα συντετριμμένοι.

Την ίδια στιγμή, τα προσφυγικά camps στην ενδοχώρα της Ελλάδας εμφανίζουν, επίσης, πληρότητα. Σε πολλές περιπτώσεις, οι μεταφορές προς αυτούς τους ηπειρωτικούς καταυλισμούς μπορούν να οδηγήσουν σε ακόμη χειρότερες συνθήκες διαβίωσης όσων μεταφέρονται εκεί. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν μέτρα που να αντιμετωπίζουν ορθά ούτε τη σοβαρότητα της κατάστασης, ούτε τον αριθμό των ατόμων που υποφέρουν, ούτε την ηθική ευθύνη που φέρουμε όλοι μας για τις ζωές αυτών των ανθρώπων.

Σας καλούμε να συμφωνήσετε επειγόντως στο να εφαρμόσετε μέτρα για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στα ελληνικά νησιά και να διασφαλίσετε ότι όλα τα μέρη θα σέβονται τα πρότυπα της ΕΕ για την υποδοχή και το άσυλο των προσφύγων.

Το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων θα πρέπει να λάβει μία σειρά από συγκεκριμένα μέτρα για:

Άμεση βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και υγιεινής με την παροχή στέγης, ιατρικής περίθαλψης και επαρκούς διατροφής μέσω διαδικασιών έκτακτης ανάγκης και αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης – π.χ. με την παροχή πλήρους επιχειρησιακής υποστήριξης από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Θέσπιση έκτακτων μέτρων μετεγκατάστασης σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη και την επείγουσα θέσπιση ενός μακροπρόθεσμου μηχανισμού μετεγκατάστασης και οικογενειακής επανένωσης.

Άρση των διοικητικών εμποδίων που επιβάλλονται από ορισμένα κράτη μέλη και επιτάχυνση της διαδικασίας για την οικογενειακή επανένωση χωρισμένων ανηλίκων και άλλων ατόμων που έχουν μέλη της οικογένειάς του που διαμένουν σε άλλα κράτη μέλη

Άρση των γεωγραφικών περιορισμών, οι οποίοι οδηγούν σε υπερ-συγκέντρωση πληθυσμού στους καταυλισμούς των νησιών.

Αντίθεση στα μέτρα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με τα οποία οι χώροι φιλοξενίας στη Λέσβο, τη Χίο και τη Σάμο θα αντικατασταθούν από «κλειστά προ-αναχωρησιακά κέντρα». Η μετατροπή των χώρων φιλοξενίας σε κέντρα κλειστού τύπου, παραβιάζει περαιτέρω τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και οδηγεί στη συστηματική κράτηση των αιτούντων άσυλο, με επακόλουθες τραυματικές εμπειρίες.

Διασφάλιση ότι τα αιτήματα ασύλου αντιμετωπίζονται με επάρκεια από άρτια εκπαιδευμένους υπαλλήλους και διερμηνείς και ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση αποτελεσματική νομική, ιατρική και ψυχολογική στήριξη και λογοδοσία, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα ασυνόδευτα παιδιά και τις ευάλωτες ομάδες, που βρίσκονται εκτεθειμένες σε κάθε μορφής κίνδυνο.

Ενθάρρυνση και υποστήριξη των τοπικών και διεθνών ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων, το αποτέλεσμα των οποίων λειτουργεί τη δεδομένη στιγμή ως ασπίδα προστασίας της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας.

Από την μεριά μας, οφείλουμε να εξάρουμε τις προσπάθειες του ανθρωπιστικού προσωπικού και των τοπικών κοινοτήτων, οι οποίες αποτελούν την τελευταία γραμμή άμυνας των ευρωπαϊκών μας αξιών, και οι οποίες προσπαθούν να βρουν κάποιες βραχυπρόθεσμες λύσεις στους χώρους φιλοξενίας. Λαμβάνοντας υπόψη την σοβαρότητα της κατάστασης, τα μέτρα που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι τα ελάχιστα αναγκαία που πρέπει να παρθούν και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση μια βιώσιμη μακροπρόθεσμη λύση.

Η κατάσταση στην Ελλάδα και τα παρακείμενα νησιά είναι άμεσο αποτέλεσμα της αδυναμίας της ΕΕ να δράσει. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να εφαρμοστούν μακροπρόθεσμες λύσεις βασισμένες στην αλληλεγγύη, την ευθύνη, την εκτίμηση και τον σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στις μακροπρόθεσμες λύσεις πρέπει να συμπεριληφθεί και η διαδικασία αναθεώρησης του Δουβλίνου, η οποία πρέπει να ξεκινήσει τώρα: Όχι για εμάς, αλλά για όσους υποφέρουν και πεθαίνουν στο ευρωπαϊκό έδαφος, την ώρα που εσείς διαβάζετε αυτή την επιστολή.

Με εκτίμηση,

BOESELAGER Damian, Γερμανία – Greens/Free Alliance, STRIK Tineke, Ολλανδία – Greens/Free Alliance, CAREME Damien, Γαλλία – Greens/Free Alliance, MARQUARDT Erik, Γερμανία – Greens/EFA, MAGID Magid, Ην. Βασίλειο – Greens/Free Alliance, DELBOS-CORFIELD Gwendoline, Γαλλία – Greens/Free Alliance, KUHNKE Alice, Σουηδία – Greens/Free Alliance, BRICMONT Saskia, Βέλγιο – Greens/Free Alliance, RIBAIGINER Diana, Ισπανία – Greens/EFA, TERRY Reintke, Γερμανία – Greens/EFA, LAGODINSKY Sergey, Γερμανία – Greens/EFA, BREYER Patrick, Γερμανία – Greens/EFA, LAMBERTS Philippe, Βέλγιο – Greens/Free Alliance, LOPEZ AGUILAR Juan Fernando, Ισπανία – S&D, SIPPEL Birgit, Γερμανία – S&D, JOVEV AIrena, Σλοβενία – RenewEurope, RITCHIE Sheila, Ην. Βασίλειο – Renew Europe, CHOWNS Ellie, Ην. Βασίλειο – Greens/Free Alliance, O’SULLIVAN Grace, Ιρλανδία – Greens/Free Alliance, BENIFEI Brando, Ιταλία – S&D, BRGLEZ Milan, Σλοβενία – S&D, FRANZ Romeo, Γερμανία – Greens/Free Alliance, NIINISTÖ Ville, Φινλανδία – Greens/Free Alliance, HOLMGREN Pär, Σουηδία – Greens/Free Alliance, KAILI Eva, Ελλάδα – S&D, ALFONSI François, Γαλλία – Greens/Free Alliance, BITEAU Benoît, Γαλλία – Greens/Free Alliance, CORMAND David, Γαλλία – Greens/Free Alliance, DELLI Karima, Γαλλία – Greens/Free Alliance, JADOT Yannick, Γαλλία Greens/Free Alliance, RIVASI Michèle, Γαλλία – Greens/Free Alliance, ROOSE Caroline, Γαλλία – Greens/Free Alliance, SATOURI Mounir, Γαλλία – Greens/Free Alliance, TOUSSAINT Marie, Γαλλία – Greens/Free Alliance, YENBOU Salima, Γαλλία Greens/Free Alliance, MORAES Claude, Ην. Βασίλειο – S&D, GIARRUSSO Dino, Ιταλία – Non Attached, PIRI Kati, Ολλανδία – S&D, KÖSTER Dietmar, Γερμανία – S&D, SOJDROVA Michaela, Τσεχία – EPP, DESUTTER Petra, Βέλγιο – Greens/EFA, FAJON Tanja, Σλοβενία – S&D, PAGAZAURTUNDUA Maite, Ισπανία – Renew Europe, AINSLIE Scott, Ην. Βασίλειο – Greens/Free Alliance, VONWIES EIrina, Ην. Βασίλειο – Renew Europe, BUCHNER Klaus, Γερμανία – Greens/Free Alliance, WIENER Sarah, Αυστρία – Greens/Free Alliance, AUKEN Margrete, Δανία – Greens/Free Alliance, VOLLATH Bettina, Αυστρία – S&D, CAVAZZINI Anna, Γερμανία – Greens/Free Alliance, VONCRAMON-TAUBADEL Viola, Γερμανία – Greens/Free Alliance, SONNEBORN Martin, Γερμανία – Non Attached, VANSPARRENTAK Kim, Ολλανδία Greens/Free Alliance, EICKHOUT Bas, Ολλανδία – Greens/Free Alliance, PORRITT Luisa, Ην. Βασίλειο – Renew Europe, VANBREMPT Kathleen, Βέλγιο – S&D, MORENOSÂNCHE ZJavier, Ισπανία- S&D, FERRARA Laura, Ιταλία – Non Attached, RUIZDEVESA Domenec, Ισπανία – S&D, WARD Julie, Ην. Βασίλειο – S&D, MOHAMMED Shaffaq, Ην. Βασίλειο – Renew Europe, DEMIREL Oezlem Alev, Γερμανία – GUE/NGL, BJORK Malin, Σουηδία – GUE/NGL, JONE SJackie, Ην. Βασίλειο – S&D, ARVANITIS Konstantinos, Ελλάδα – GUE/NGL, BLOSS Michael, Γερμανία – Greens/Free Alliance, MELCHIOR Karen, Δανία – Renew Europe, ERNST Cornelia, Γερμανία – GUE/NGL, URTASUN Ernest, Ισπανία – Greens/Free Alliance, DALY Clare, Ιρλανδία – GUE/NGL, WALLACE Mick, Ιρλανδία – GUE/NGL, CARVALHAIS Isabel, Πορτογαλία – S&D, LANGENSIEPEN Katrin, Γερμανία – Greens/Free Alliance, SEMSROTT Nico, Γερμανία – Greens/Free Alliance, HAUTALA Heidi, Φινλανδία – Greens/EFA, SEMEDO Monica, Λουξεμβούργο – Renew Europe, CUFFE Ciaran, Ιρλανδία – Greens/EFA, SANTOS Isabel, Πορτογαλία – S&D, KELLER Ska, Γερμανία – Greens/Free Alliance, PELLETIER Anne-Sophie, Γαλλία – GUE/NGL, DOWDING Gina, Ην. Βασίλειο – Greens/EFA, SCOTT CATO Molly, Ην. Βασίλειο – Greens/EFA, PAPADIMOULIS Dimitrios, Ελλάδα – GUE/NGL, D’AMATO Rosa, Ιταλία – Non Attached, GIBSON Barbara Ann, Ην. Βασίλειο – Renew Europe, BISCHOFF Gabriele, Γερμανία – S&D, HÄUSLING Martin, Γερμανία – Greens/Free Alliance, WOLTERS Lara, Ολλανδία – S&D, NETHSINHA Lucy, Ην. Βασίλειο – Renew Europe, GUERREIRO Francisco, Πορτογαλία – Greens/Free Alliance, PISAPIA Giuliano, Ιταλία – S&D, GREGOROVA Markéta, Τσεχία – Greens/EFA, KOULOGLOU Stelios, Ελλάδα – GUE/NGL, AUBRY Manon, Γαλλία – GUE/NGL, NIENASS Niklas, Γερμανία – Greens/Free Alliance, BARTOLO Pietro, Ιταλία – S&D, VANA Monika, Αυστρία – Greens/EFA, PAULUS Jutta, Γερμανία – Greens/Free Alliance, GUILLAUME Sylvie, Γαλλία – S&D, GEORGIOU Giorgos, Κύπρος – GUE/NGL, OMARJEE Younous, Γαλλία – GUE/NGL, GLUCKSMANN Raphaèl, Γαλλία – S&D, PORRITT Luisa, Ην. Βασίλειο – Renew Europe, HOOK Antony, Ην. Βασίλειο – Renew Europe, SHAHIM Mohammed, Ολλανδία – S&D