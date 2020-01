Έξαλλοι οι Δημοκρατικοί με την απόφαση Τραμπ για εκτέλεση Σουλεϊμανί

Έντονες αντιδράσεις στους κόλπους των Δημοκρατικών προκαλεί η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου προχώρησε στο αεροπορικό χτύπημα στη Βαγδάτη το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία του Ιρανού υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί.

Οι Δημοκρατικοί έχουν και άλλους λόγους να διαμαρτύρονται, πέρα από το γεγονός ότι το χτύπημα αυτό έγινε χωρίς κάποια έγκριση από τα όργανα εξουσίας των ΗΠΑ.

Η αποχώρηση της κυβέρνησης Τραμπ από τη συμφωνία με τα πυρηνικά το 2018 είχε προκαλέσει την αντίδραση των Δημοκρατικών.

Το αντίπαλο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και για την ασφάλεια των Αμερικανών τόσο εντός των ΗΠΑ όσο και των στρατιωτών στη Μέση Ανατολή.

Βολές Πελόζι

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι καταδίκασε τον φόνο του επικεφαλής της ιρανικής Δύναμης Κουντς και αρχιτέκτονα της αυξανόμενης στρατιωτικής επιρροής της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης και τον χαρακτήρισε μια «προκλητική και δυσανάλογη» ενέργεια.

«Ο αποψινός αεροπορικός βομβαρδισμός κινδυνεύει να προκαλέσει περαιτέρω επικίνδυνη κλιμάκωση της βίας.

Η Αμερική -και ο κόσμος – δεν έχουν περιθώριο για κλιμακούμενες εντάσεις στο σημείο όπου δεν υπάρχει επιστροφή», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Δημοκρατική Πελόζι.

Η ίδια είπε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν συμβουλεύτηκε το Κογκρέσο πριν διατάξει την επίθεση εναντίον του Σουλεϊμανί και απαίτησε να «ενημερωθούν άμεσα» οι βουλευτές για την κατάσταση.

Έξαλλοι και οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στην Γερουσία, Τσακ Σούμερ υποστήριξε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «δεν έχει την εξουσιοδότηση να οδηγήσει τη χώρα σε πόλεμο με το Ιράν, χωρίς να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου».

Ανέφερε παράλληλα πως ο Τραμπ θα έπρεπε να είχε πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με ανώτατους ηγέτες του Κογκρέσου προτού οι ΗΠΑ σκοτώσουν τον Σουλεϊμανί.

«Αν σχεδιάζει μια μεγάλη αύξηση στρατευμάτων, και δυνητικά εχθρικών, για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η κυβέρνηση θα χρειαστεί έγκριση από το Κογκρέσο και την έγκριση από τον αμερικανικό λαό», συμπλήρωσε ο Σούμερ από το βήμα της ολομέλειας της Γερουσίας.

Γενικότερα, οι περισσότεροι Δημοκρατικοί Γερουσιαστές με ανακοινώσεις του καταδίκασαν την εκτέλεση του Κασέμ Σουλεϊμανί.

Πώς αντέδρασαν οι υποψήφιοι για το χρίσμα των Δημοκρατικών για την προεδρία του 2020

Την ίδια ώρα και ο υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν, άσκησε – μέσω Twitter – σφοδρή κριτική στην ενέργεια του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

«Ο κόσμος βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού εξαιτίας ενός αλλοπρόσαλλου, ασταθή και επικίνδυνα ανίκανου αρχηγού. Τα στοιχήματα δεν θα μπορούσαν να είναι ψηλότερα. Κάθε ημέρα διακυβέρνησης Τραμπ, είναι μια επικίνδυνη ημέρα για τον κόσμο» ανέφερε ο Μπάιντεν.

Our world has been set on edge by an erratic, unstable, and dangerously incompetent commander in chief. The stakes could not be higher. Every day that Donald Trump directs American national security is a dangerous day for the United States and the world. pic.twitter.com/EoWjabVp3u — Joe Biden (@JoeBiden) January 3, 2020

O δισεκατομμυριούχος Μάικλ Μπλούμπεργκ επεσήμανε ότι ο Σουλεϊμανί ήταν «ένας δολοφόνος που είχε στα χέρια του αίμα Αμερικανών».

Ωστόσο, καλεί την κυβέρνηση Τραμπ να αποκλιμακώσει την κρίση στην περιοχή, αναφέροντας ότι οι μέχρι στιγμής πράξεις του Τραμπ στη Μέση Ανατολή προκαλούν μόνο ανησυχία.

Statement on the killing of Qassem Soleimani. pic.twitter.com/NIiDJSOjZy — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) January 3, 2020

O ανεξάρτητος υποψήφιος Μπέρνι Σάντερς εξέφρασε τους φόβους του για ανοιχτή σύρραξη στην περιοχή μετά τη δολοφονία του Σουλεϊμανί.

Trump’s dangerous escalation brings us closer to another disastrous war in the Middle East that could cost countless lives and trillions more dollars. Trump promised to end endless wars, but this action puts us on the path to another one. — Bernie Sanders (@BernieSanders) January 3, 2020

H Ελίζαμπεθ Γουόρεν έκανε μία αιχμηρή ανάρτηση ενάντια στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι επικίνδυνος και απρόσεχτος. Κλιμάκωσε κρίσεις και πρόδωσε τους συμμάχους μας. Υπέσκαψε τις διπλωματικές μας σχέσεις για το δικό του πολιτικό όφελος. Δεν πρέπει να του επιτρέψουμε να μας σύρει σε έναν ακόμη πόλεμο», έγραψε στο Twitter.

Donald Trump is dangerous and reckless. He’s escalated crises and betrayed our partners. He’s undermined our diplomatic relationships for his own personal, political gain. We cannot allow him to drag us back into another war. We must speak out. — Elizabeth Warren (@ewarren) January 3, 2020

Τέλος, ο Πιτ Μπάτιγκικ – ο πρώτος ανοιχτά γκέι υποψήφιος και πρώην βετεράνος στο Αφγανιστάν – κάλεσε ως πρώην στρατιωτικός την κυβέρνηση να σκεφτεί σοβαρά τα επόμενα βήματά της στη Μέση Ανατολή.