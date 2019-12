Άγκυρα: Θα ανταποκριθούμε στο αίτημα της Τρίπολης για στρατιωτική βοήθεια

Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNA) της Λιβύης ζήτησε στρατιωτική βοήθεια από την Τουρκία και η Άγκυρα θα ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημα, ανέφερε σήμερα ο διευθυντής επικοινωνίας του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η λιβυκή κυβέρνηση ζήτησε τη στρατιωτική βοήθεια της Τουρκίας. Όπως έχει πει ο πρόεδρος Ερντογάν, ασφαλώς θα τιμήσουμε τη συμφωνία μας», έγραψε στο Twitter ο Φαχρετίν Αλτούν.

Την Πέμπτη, ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι η τουρκική Εθνοσυνέλευση θα ψηφίσει στις 8 ή τις 9 Ιανουαρίου το νομοσχέδιο με το οποίο εγκρίνεται η αποστολή στρατιωτών στη Λιβύη, προκειμένου να στηρίξουν την GNA απέναντι στις δυνάμεις του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χάφταρ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για μια ευθεία τουρκική στρατιωτική επέμβαση στη χώρα αυτή.

Libya’s government has requested Turkey’s military support. As President Erdogan said, we will of course honor our agreement. We are fully committed to protecting our mutual interests and establishing stability in the Mediterranean.

